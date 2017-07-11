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РИА Наука
РИА Наука

Ученые открыли пауков, прокачивающих кровь при помощи желудка

12:3111.07.2017
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© Фото : Timothy R. Dwyer (PolarTREC 2016), Courtesy of ARCUSМорской паук, чей кишечник исполняет роль сердцаМорской паук, чей кишечник исполняет роль сердца
© Фото : Timothy R. Dwyer (PolarTREC 2016), Courtesy of ARCUS

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Биологи из США открыли крайне необычных морских пауков, перекачивающих кровь при помощи желудка, что делает их первым примером существ, путь к сердцу которых действительно лежит через желудок, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"В отличие от нас, с нашей "централизованной" и обособленной системой пищеварения, кишечник пауков состоит из множества ветвей, многие из которых доходят до самых кончиков их ног. Фактически, можно сказать, что кишечник этих членистоногих заполняет все их тело и присутствует везде, подобно нашей кровеносной системе", —  рассказывает Артур Вудс (Arthur Woods) из университета Монтаны в Миссуле (США).

По словам Вудса, он совершил это открытие фактически случайно, изучая антарктических пауков, живущих на мелководьях в окрестностях американской полярной базы Мак-Мердо, куда он отправился в экспедицию несколько лет назад.

Изначально его интересовала не кровеносная система этих членистоногих, а то, как им удалось достичь столь крупных размеров, обитая в холодных водах Антарктики, относительно бедных кислородом и потенциальными источниками пищи.

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Почти все эти пауки прозрачны, что заметно упрощает наблюдения за работой их организма и поиски возможных причин того, почему они заметно крупнее, чем их родичи с юга. Во время этих наблюдений Вудс заметил, что сердце этих обитателей дна Антарктики билось необычно слабо, заметно реже, чем на то указывала скорость движения крови через их организм.

При этом ученый обратил внимание на то, что кишечник пауков постоянно сжимался и расширялся даже в том случае, если он не переваривал пищу. Это натолкнуло его на мысль, что главным "насосом" кровеносной системы морских пауков может быть их кишечник, а не сердце, отвечающее лишь за круговорот крови в центральной части тела членистоногого.

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Он проверил эту идею, поймав несколько пауков и парализовав их мускулы в кишечнике и в ногах химическим путем. Этот эксперимент показал, что движение стенок кишечника и порождаемые ими потоки крови и воды являются главными переносчиками кислорода и нутриентов в периферийных органах и частях тела пауков, и что сердце играет в этом процессе минимальную роль.

Сейчас Вудс и его коллеги пытаются понять, как произошла подобная замена и как пауки "научились" использовать свою пищеварительную систему для прокачки крови через организм. Как надеются ученые, открытие окаменелых останков предков этих пауков поможет нам найти ответ на эту эволюционную загадку.

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