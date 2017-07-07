Роспотребнадзор планирует до конца года зарегистрировать вакцину от Эболы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рассчитывает, что до конца года новая вакцина против вируса Эбола, разработанная в Новосибирске, будет зарегистрирована, сообщила журналистам в пятницу глава ведомства Анна Попова.

Попова принимает участие в проходящем в Екатеринбурге публичном обсуждении результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Одна (вакцина) была зарегистрирована в конце 2016 года. Вторая, иная по содержанию, не требующая специальных условий, находится на регистрации. Надеемся к концу года получить регистрационное свидетельство. Она разработана новосибирским научным центром", — сказала Попова.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Российская вакцина для профилактики болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в рамках реализации распоряжения правительства РФ.

Ранее Попова сообщала, что вакцина в первую очередь ориентирована на тех, кто постоянно работает с возбудителем, в очаге. По ее словам, препарат позволит свести на нет заражение среди медиков. Кроме того, вакцина может быть использована неоднократно. Попова отмечала, что доклинические и клинические испытания прошли успешно, вакцина отличается от всех существующих аналогов наибольшей эффективностью и универсальностью использования.