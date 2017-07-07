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РИА Наука
РИА Наука

Биологи нашли лекарство от "спящего" туберкулеза в морских губках

15:2507.07.2017
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© Fotolia / psdesign1Бактериальная инфекцияБактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Морские губки и многие другие обитатели дна моря содержат в себе пять веществ, подавляющих развитие и размножение "спящих" возбудителей туберкулеза в легких человека и животных, говорится в статье, опубликованной в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

"Сейчас мы работаем над выделением этих веществ и изучением того, как они работают. Даже если все они не будут пригодны для борьбы с туберкулезом в организме человека, у нас появится новая "брешь" в броне микроба, в которую смогут бить новые антибиотики. Вдобавок, мы можем просто поменять структуру этих молекул и сделать их безопасными для человека", — рассказывает Кайл Рохде (Kyle Rohde) из университета Центральной Флориды в Орландо (США).

Туберкулез является сегодня, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия. Главным средством для борьбы против туберкулеза сегодня является вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.

Несмотря на отсутствие новых вакцин и широкую распространенность туберкулеза по всей Земле, БЦЖ продолжает относительно эффективно защищать организм человека от заражения Mycobacterium tuberculosis. Бактерия, как считали ученые совсем недавно, пока не приобрела серьезных мутаций, однако наблюдения биологов из МФТИ показывают, что по России, Швеции, Беларуси и Ирану распространяется новый и очень опасный штамм туберкулезной палочки.

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото : Public Domain
Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество

Как отмечает Рохде, туберкулез опасен для человека не только потому, что уже запущенную инфекцию медикам приходится лечить на протяжении очень долгого времени, но и тем, что Mycobacterium tuberculosis иногда впадает в "спячку" и прячется в легких до наступления более благоприятных времен.
Сегодня, по словам авторов статьи, существует крайне небольшой набор лекарств, способных уничтожать "спящую" туберкулезную палочку, и ни одно из них не обладает высокой эффективностью.

Рохде и его коллеги нашли неожиданное решение для этой проблемы, изучая  биологически активные вещества, извлеченные из тканей морских губок и других обитателей моря. В общей сложности биологи проверили работу свыше четырех тысяч подобных молекул, добавляя их в пробирки с культурами туберкулезной палочки, в чью ДНК были встроены гены, заставлявшие микробов светиться.

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото : Public Domain
Ученые создали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза

Наблюдая за тем, как сильно снижалось свечение Mycobacterium tuberculosis при добавлении этих веществ, ученым удалось открыть те вещества, которые убивали туберкулезную палочку или замедляли ее размножение. В общей сложности им удалось открыть 26 подобных молекул, убивавших туберкулезную палочку и не повреждавших культуры клеток легких.

Больше половины из них действовало только на "активную" форму Mycobacterium tuberculosis, и лишь пять подобных наборов молекул могли подавлять размножение и жизнедеятельность  микроба и в спящем, и в нормальном виде. Некоторые из них, что интересно, лучше боролись с "окопавшейся" бактерией, чем с открытой инфекцией.

Добывание огня
© Fotolia / Lucky Dragon
Ученые: открытие тайны огня могло "подарить" человечеству туберкулез

Пока не понятно, как действуют эти молекулы на бактерий и какой формой они обладают, что мешает созданию их синтетических версий и оценке их безопасности для человека. Ученые планируют исправить этот недостаток в ближайшее время, что приблизит нас к созданию препарата, который можно было бы принимать для профилактики туберкулеза.

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