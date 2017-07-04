Запуск Falcon 9 со спутником Intelsat 35e отложили по техническим причинам

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со спутником связи Intelsat 35e вновь отменен незадолго до старта по техническим причинам, сообщила компания.

Старт ракеты должен был состояться накануне, но был отменен за 9 секунд до старта по техническим причинам. Аналогичная ситуация произошла во вторник. Причины, вызвавшие автоматическую отмену старта, пока не называются. Новая попытка старта возможна через 24 часа. "Специалисты работают над определением новой даты старта", — сказал ведущий трансляции.

Ракета-носитель должна вывести на геостационарную орбиту коммуникационный спутник Intelsat 35e. Спутник, созданный компанией Boeing для спутникового оператора Intelsat, будет передавать сигналы над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата рассчитан на 15 лет.