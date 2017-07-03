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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между базами США и бабочками

14:0403.07.2017
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© Fotolia / Valentin AleksandrovБабочка из семейства ГолубянокБабочка из семейства Голубянок
© Fotolia / Valentin Aleksandrov

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Постройка военных баз США и аэродромов в лесах ведет к повышению в численности "морозных фей", редких бабочек-голубянок, питающихся люпином и другими растениями, растущими на пожарищах, сообщает портал Phys.org.

"Военные сборы и тренировки требуют больших открытых пространств, и поэтому эти базы остались одними из последних уголков дикой природы в США. Теперь мы пытаемся понять, кто еще может способствовать сохранению редких видов, и постараемся наладить контакты с ними", — рассказывает Робин Нивер (Robyn Niver), эколог из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Как рассказывает Нивер, в последние годы он и его коллеги начали замечать, что численность многих редких видов животных, в том числе бабочек, черепах, птиц и прочих живых существ, была необычно большой на территории морских и наземных  военных баз.

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© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Экологи связывали этот феномен с тем, что строгий режим охраны таких объектов препятствовал проникновению туристов и браконьеров на территории этих баз и защищал животных от их посягательств. Нивер и его коллеги открыли еще один подобный пример необычной связи между военными и дикой природой, наблюдая за "морозными феями", редкими бабочками-голубянками вида Callophrys irus.

В последние годы эти бабочки начали появляться на территории северных штатов, и экологи достаточно долго гадали, с чем было связано возрождение их популяции, стремительно сокращающейся в ряде других уголков США. Команда Нивера выяснила, что рост в численности бабочек был связан с военными базами, но причина этого роста заключалась не в закрытости их территории.

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© Фото : Hersfold
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Как обнаружили экологи, бабочки начали распространяться по военным базам США из-за постройки там аэродромов для сверхтяжелых транспортных самолетов Lockheed С-5 Galaxy. Эти самолеты нуждаются в очень длинных и особо устроенных полосах для их взлета и посадки, что вынуждает персонал базы постоянно вырубать и выжигать лес и кустарники в их окрестностях.

На этом работа военных не заканчивается, так как им приходится регулярно "пропалывать" окрестности полос и засеивать их только определенными видами диких трав и цветов – люпинами, баптизиями и прочими бобовыми со средней длиной стебля. Такие растения слишком низки для того, чтобы в них начали жить койоты, олени и другие крупные животные, но при этом они не привлекают внимания диких гусей, чаек и прочих птиц, живущих в низкой траве.

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© Фото : public domain
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Эти же растения, по случайному стечению обстоятельств, являются основным средством пропитания для гусениц Callophrys irus и некоторых других бабочек. Большое количество этих растений и отсутствие птиц, таким образом, создает идеальные условия для размножения этих насекомых на военных базах на севере США, куда они обычно раньше никогда не попадали. Схожие связи, как предполагают ученые, могут существовать и в жизни многих других редких животных на военных базах.

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РИА Наука
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