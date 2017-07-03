Грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю, сайт НАСА ведет прямую трансляцию.

Отстыковка корабля произошла в 09:41 мск.

Dragon на сегодня является единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю, аппарат приводнится в Тихом океане в 400 километрах от побережья Калифорнии. В пятницу НАСА сообщило о задержке возвращения грузовика из-за плохой погоды в районе приводнения аппарата.

Корабль Dragon прибыл на МКС 5 июня, доставив на орбитальную станцию около трех тонн груза. Для него это был второй рейс на станцию, ранее основная конструкция капсулы этого грузового корабля уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

Традиционно отстыковку корабля начали специалисты с Земли: они подвели к грузовику манипулятор Canadarm2, с помощью которого корабль будет отведен от стыковочного узла станции. Затем экипажу МКС дали команду на отстыковку грузового корабля от манипулятора.

Dragon принадлежит компании SpaceX, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА с 2012 года. Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 и впервые в июне отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.