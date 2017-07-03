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РИА Наука
РИА Наука

Грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю

09:5603.07.2017
(обновлено: 09:57 03.07.2017)
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© Фото : Twitter/Thomas PesquetКосмический грузовик Dragon. 19 марта 2017Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото : Twitter/Thomas Pesquet

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю, сайт НАСА ведет прямую трансляцию.

Космический грузовик Dragon. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Возвращение грузового корабля Dragon отложили из-за непогоды в Тихом океане
Отстыковка корабля произошла в 09:41 мск.

Dragon на сегодня является единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю, аппарат приводнится в Тихом океане в 400 километрах от побережья Калифорнии. В пятницу НАСА сообщило о задержке возвращения грузовика из-за плохой погоды в районе приводнения аппарата.

Корабль Dragon прибыл на МКС 5 июня, доставив на орбитальную станцию около трех тонн груза. Для него это был второй рейс на станцию, ранее основная конструкция капсулы этого грузового корабля уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

Традиционно отстыковку корабля начали специалисты с Земли: они подвели к грузовику манипулятор Canadarm2, с помощью которого корабль будет отведен от стыковочного узла станции. Затем экипажу МКС дали команду на отстыковку грузового корабля от манипулятора.

Dragon принадлежит компании SpaceX, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА с 2012 года. Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 и впервые в июне отправила на МКС уже летавший в космос грузовик Dragon.

Космические новости в фотографиях, июнь 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.Фотография облаков и озер на поверхности Титана
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил последние фотографии лета на северном полушарии Титана. На снимках хорошо видны яркие белые облака в атмосфере самой "землеподобной" луны Сатурна и блестящие темные озера из углеводородов на ее полюсе.
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.Кольца Сатурна на фоне восходящего Солнца
© NASA / JPL-Caltech/ Space Science Institute
Зонду "Кассини" удалось получить фотографии Сатурна в момент восхода солнца, лучи которого только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки облаков.
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSFАстрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.Облака аммиака (красный цвет) и других газов (синий) в туманности Ориона
© R. Friesen, Dunlap Institute; J. Pineda, MPIP; GBO/AUI/NSF
Астрономы получили новые фотографии центральной части туманности Ориона, крупнейших звездных яслей Галактики, и обнаружили внутри них гигантское облако аммиака длиной в 50 световых лет, похожее по форме на изогнутый меч.
© Фото : РоскосмосЧлен экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий на МКС
© Фото : Роскосмос
Член экипажа корабля Союз МС-03 космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (на фото) и астронавт Тома Песке 2 июня перешли с Международной космической станции в корабль "Союз МС-03" для того, чтобы вернуться на землю.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán DoranНАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.Облака на Юпитере
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Seán Doran
НАСА выложило в открытый доступ снимок южной полярной области Юпитера, сделанный зондом Juno на расстоянии примерно в 47 тысяч километров от газового гиганта. На фото видна так называемая "нитка жемчуга" - чреда ураганов в виде овалов белого цвета.
© ESO/VSTЕвропейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.Облако газа Sharpless 2-54, туманности Орла и Омега снятые телескопом VST
© ESO/VST
Европейская Южная Обсерватория представила снимок трех туманностей в одном поле. Фото было получено на телескопе VST. Справа на снимке заметно слабо светящееся облако газа Sharpless 2-54, в центре — Туманность Орел, а слева — Туманность Омега. Это космическое трио является частью огромного газо-пылевого комплекса, который освещают изнутри рождающиеся в нем новые звезды.
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.Так художник представил себе черные дыры в 3 миллиардах световых лет от Земли
© LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
Гравитационный детектор LIGO зафиксировал следы слияния необычной пары черных дыр. Это открытие указало на возможность объединения черных дыр в пары через долгое время после их формирования и подтвердило теорию относительности Эйнштейна.
© NASA / JPL/University of ArizonaКамера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.Белые скалы на Марсе
© NASA / JPL/University of Arizona
Камера HiRISE на борту зонда MRO получила снимки необычных "пенистых" скал, образовавшихся на Марсе. Голубоватые базальтовые дюны сверху похожи на океан, упирающийся в "береговую линию" из скал другой породы.
© ESAЕвропейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.Так художник представил себе звезды, сбегающие из Млечного Пути
© ESA
Европейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь. На снимке смоделирована возможная траектория движения звезд, "сбегающих" из Млечного Пути.
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScIТелескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.Сливающиеся галактики Arp 299 снятые телескопом Чандра
© NASA/CXC/Univ. of Crete/K. Anastasopoulou et al, NASA/NuSTAR/GSFC/A. Ptak et al; Optical: NASA/STScI
Телескоп "Чандра" заснял систему Arp 299, расположенную на расстоянии около 140 миллионов световых лет от Земли. Она содержит две галактики, которые в ходе слияния образуют регионы, содержащие в себе звезды каждой из них.
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier FieldsУченые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).Древние галактики, выстроившиеся в линию
© Фото : ESA/Hubble, NASA, HST Frontier Fields
Ученые выяснили, что крупнейшие галактики Вселенной начали объединяться в "цепочки" со своими соседями и выстраиваться в линии уже десять миллиардов лет назад. "Сейчас мы наблюдаем за еще более тусклыми и далекими галактиками в надежде понять, характерно ли это необычное свойство для еще более далекого прошлого Вселенной", — рассказал астроном из обсерватории Лоуэлла в Флагстаффе (США).
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.Галактика J143450.5+033843 в созвездии Девы, которую мы видим плашмя
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" сфотографировала относительно близкую к нам галактику в созвездии Девы, удачное расположение которой позволяет ученым напрямую следить за жизнью черной дыры в ее центре.
© Роскосмос/Федор ЮрчихинКосмонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.Вулкан Шивелуч на Камчатке, снятый космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным с МКС
© Роскосмос/Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин с борта Международной космической станции снял вулкан Шивелуч на Камчатке.
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. ArizonaУченые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.Симбиотические звезды R Aqr снятые телескоп Чандра
© Фото : NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: Adam Block/Mt. Lemmon SkyCenter/U. Arizona
Ученые смогли получить детальные снимки одной из самых известных симбиотических систем R Водолея, которая находится на расстоянии около 710 световых лет от Земли. Система состоит из холодного красного гиганта и малой горячей звезды - белого карлика.
© Фото : Twitter/Intl. Space StationВид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
Вид на Землю с борта Международной космической станции. В тот день, когда была сделана эта фотография, члены экипажа МКС изучали влияние микрогравитации на мышей и микробов.
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