США
27.0627 июня09:36МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Чудеса на молекулярном уровне: что происходит с едой в микроволновке

09:0027.06.2017
(обновлено: 09:20 27.06.2017)
012612
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаРасположение дипольных молекул во время нагрева еды микроволнамиРасположение дипольных молекул во время нагрева еды микроволнами
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. Почему в металлическую микроволновку нельзя класть металлические предметы? Что воздействует на внутренности яиц так, что они взрываются? Как получается нагреть еду, не нагревая тарелку? Почему жидкости нагреваются медленнее? Да и как вообще микроволны действуют на нашу еду?

Двигатель EmDrive
© Фото : Roger Shawyer
Ученый выяснил, как работает микроволновый ракетный двигатель EmDrive
"Загадочная" микроволновка ежедневно совершает "чудеса" чуть ли не в каждом доме. Не так давно микроволновок боялись, потом считали, что именно они виноваты в эпидемии аллергии, затем, — что они радиоактивны и облучают все вокруг. Сейчас на место страхов "начального периода" наконец пришли вопросы о физике явления, которое лежит в основе действия микроволновых печей.

Человек находится в среде, где из стороны в сторону буквально снуют невидимые волны. Микроволны не входят в группу опасного излучения, поэтому мы пользуемся мобильником, смотрим телевизор, слушаем радио и готовим пищу в микроволновках. Все вышеназванные приборы излучают микроволны, поэтому, чтобы мы могли одновременно готовить пищу и говорить по телефону, по международному соглашению в бытовых микроволновых печах используются волны, частота которых не превышает 2450 мегагерц.

© Flickr / limonadaМикроволновая печь
© Flickr / limonada
Микроволновая печь

Бытовой прибор "микроволновка" является "дочерью" военного прибора  — радара. Это как раз тот случай, когда из вороха статей с непонятными названиями, типа: "Взаимодействие потока электронов в вакуумном баллоне с постоянным электрическим полем" рождается вдруг предмет, которым пользуются все. Первым человеком, который, как говорят, в рассеянности положил бутерброд на радар и удивился, что он нагрелся, был американский изобретатель Перси Спенсер. Он занимался оборудованием для радаров, а параллельно, — в 1946-ом году, — оформил патент на микроволновую печь. Первая в мире СВЧ-печка использовалась только для быстрого размораживания продуктов в солдатских столовых и военных госпиталях. Её высота была равна примерно человеческому росту, а весила она 340 килограммов.

Структура молекулы
© Fotolia / 123dartist
Физики впервые поймали электронно-атомную "бабочку"

Так как же микроволновка нагревает наши продукты? В нашей пище очень много дипольных молекул, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на другом – отрицательный. Дело в том, что из таких молекул состоит наша вода. Химические связи в молекуле воды – полярные, так как кислород подтягивает к себе отрицательно заряженные электроны, а водород — положительно заряженные. В результате вблизи атома кислорода скапливается избыточный отрицательный заряд, а у атомов водорода — положительный.

Так как вся молекула воды является диполем, то есть молекулой с двумя разноименными полюсами, — появилась возможность нагревать ее микроволнами.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТраектория волны нагрева внутри микроволновой печи
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Траектория волны нагрева внутри микроволновой печи

А вместе с ней и все продукты, ведь каждый кусочек овощей, мяса, рыбы, фруктов содержит воду, а значит — миллионы дипольных молекул. В сосиске, которая просто лежит у вас на столе – эти молекулы расположены хаотически. Но как только вы помещаете эту сосиску в микроволновку – они попадают в  электрическое поле и выстраиваются "плюсом" в одну сторону, "минусом" в другую.

Молекула из кусочков золота, кремния и сапфира, способная менять свои оптические свойства со скоростью света
© Фото : Xiang Zhang, et. al
Физики научились переворачивать молекулы со скоростью света
Под действием излучения молекулы кувыркаются с бешеной частотой и в буквальном смысле трутся одна о другую при переворотах. Выделяющееся при этом тепло и служит причиной разогрева пищи. Если вы начнете в бешеном темпе тереть одну ладошку о другую – поверхность ваших рук тоже нагреется, — как в микроволновке. Только, чтобы достичь эффекта микроволн, вам придется совершать движения со скоростью  4 миллиарда 900 миллионов раз в секунду! Нагрев продуктов происходит за счет двух физических механизмов — прогрева микроволнами поверхностного слоя и последующего проникновения тепла в глубину за счет теплопроводности.

CC BY 2.0 / HCRS Home Labor Page / Magnetron in its boxМагнетрон микроволновой печи Samsung
CC BY 2.0 / HCRS Home Labor Page / Magnetron in its box
Магнетрон микроволновой печи Samsung

А что же излучает волны внутри микроволновки? Это вакуумный прибор – магнетрон. Схема магнетрона с одной стороны проста, а с другой — необычайно талантлива! Стоит только подать напряжение через внутреннюю нить и медный анод снаружи, как электроны начнут срываться со средней нити и лететь к медной секции. В этот момент, с помощью магнитов, можно заставить  электроны поворачивать обратно к центру нити. Так, пролетая  мимо отверстий полостей,  — они создают колебательную волну. Волны раскачивают молекулы воды, создавая, таким образом, тепло.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПоведение электронов внутри магнетрона
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Поведение электронов внутри магнетрона

Почему жидкости так медленно греются микроволнами? Потому что там больше молекул воды, чем, например, в хлебе. Чем больше молекул, — тем дольше их греть. Почему греется только еда, а не тарелка? Потому что в тарелке нет молекул воды. Почему яйца взрываются? Потому что молекулы воды разогреваются внутри, расширяясь, и образуя большое давление. И, насчет металлов… Действительно! Стенки печки – металлические. Более того! И решетка, через которую мы заглядываем внутрь – тоже состоит из металла. Как известно, металл радиоволны отражает. И, если забыть вилку внутри микроволновки, конечно же, ничего не "рванёт". Однако металл в микроволновке очень быстро нагревается, особенно его тонкий слой,  — фольга или ободок на блюдце. Более того, острые объекты могут образовать "корону" (огни святого Эльма), которая ведёт себя также как пламя, и может сжечь и еду, и прибор. Принимая во внимание все нюансы, производители решили просто запретить использовать металл внутри микроволновок.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена