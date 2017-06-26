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РИА Наука
РИА Наука

Геологи нашли на востоке США следы мощнейших древних землетрясений

19:0026.06.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаРазлом на территории штатов Теннесси и АлабамаРазлом на территории штатов Теннесси и Алабама
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Разлом на границе штатов Теннесси и Алабама, считавшийся раньше источником слабых землетрясений, оказался одной из самых сейсмически беспокойных точек на территории Северной Америки в последние 25 тысяч лет, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Bulletin of the Seismological Society of America.

"Вполне возможно, что мощные землетрясения здесь происходили только в концовке ледникового периода, и что они прекратились и больше не будут происходить. Пока у нас недостаточно данных для того, чтобы делать подобные заявления — возможно, что периодические вспышки геологической активности будут возникать здесь в будущем и по другим причинам", — заявил Рэндел Кокс (Randel Cox) из университета Мемфиса (США).

Этот разлом, расположенный у южных отрогов Аппалачей, сегодня является одним из самых активных очагов сейсмической активности на территории востока Соединенных Штатов. Здесь периодически возникают относительно слабые землетрясения, чья сила никогда не превышала магнитуды в 4,8 балла по шкале MMS. Иными словами, такие толчки всегда будут оставаться незаметными для жителей городов Теннесси и Алабамы, расположенных рядом с этой зоной.

Гравитационная карта США, на которой можно увидеть гигантский разлом
© Фото : USGS
Геологи изучили гигантский разлом, проходящий через центр США

Кокс и его коллеги случайно выяснили, что это было так далеко не всегда, и что этот регион в относительно недавнем прошлом был одним из самых беспокойных уголков Северной Америки, изучая следы необычных "оползней" на дне и берегах искусственного озера Дуглас на северо-востоке штата Теннесси.

Этот водоем, созданный властями штата во времена Второй мировой войны для постройки ГЭС, мелеет и почти полностью пересыхает во время зимы, что позволяет ученым изучать геологическую историю Аппалачей и всего востока США, не устраивая для этого масштабные раскопки.

© Фото : Randel CoxУченые проводят раскопки на месте мощнейших землетрясений на территории США в далекой древности
© Фото : Randel Cox
Ученые проводят раскопки на месте мощнейших землетрясений на территории США в далекой древности

Проводя подобные экспедиции на "дне" и на берегах этого озера, команда Кокса натолкнулась на следы двух необычных "оползней", в ходе которых пласты грунта сместились на примерно шесть метров, а возникшие в результате этого трещины были заполнены песком, глиной и прочими осадочными породами.

Великий потоп в Южной Америке
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Геологи нашли следы двух "великих потопов" в Южной Америке

Изучая эти трещины, ученые пришли к выводу, что их породил не оползень, а мощнейшие землетрясения, произошедшие, судя по возрасту окружающих пород, примерно 15 и 25 тысяч лет назад. Мощность этих толчков, как показывают расчеты геологов, составляла примерно 6 или 7 баллов по шкале MMS. Это сопоставимо по силе с землетрясением в Лос-Анджелесе в 1994 году или толчками в Спитаке в 1988 году, которые вызвали массовые разрушения и смерти тысяч людей.

Как могли возникнуть эти землетрясения? Как полагают ученые, они могли быть связаны с теми процессами, которые происходили внутри земной коры после отступления ледников на север и постепенного "подъема" Северной Америки, сдавленной ледовым щитом в эпоху оледенения. Этот процесс не завершился до сих пор, и поэтому ученые не исключают того, что в будущем подобные толчки могут повториться.

Геологи у начала гигантской трещины в штате Аризона
© Фото : Arisona Geological Society
Геологи нашли трехкилометровую трещину на юге США

Почему это важно? Как отмечает Кокс, в окрестностях разлома построено сразу несколько атомных электростанций и плотин ГЭС, которые могут выйти из строя, если они не будут подготовлены к мощным подземным толчкам. Поэтому ученые продолжат изучение дна озера в поисках других следов древних землетрясений, и планируют начать поиски их следов в других регионах разлома.

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РИА Наука
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