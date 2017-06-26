"Разбор генома": новые методы лечения зависимостей

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Анна Урманцева. Ежегодно в этот день отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Проблема злоупотребления является, наверное, одной из самых древних медицинских проблем, так как растения, которые могут служить человеку "средством опьянения", появились задолго до возникновения самого человека. Почему же людям так сложно бороться со стремлением "быть под кайфом"?

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина 7 типов нарушений нейромедиаторного обмена в головном мозге © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина 7 типов нарушений нейромедиаторного обмена в головном мозге

Потому что здесь задействуются механизмы поощрения, эволюционно сформированные в организме для получения информации из внешней среды о том "что такое хорошо, а что такое плохо". Наркотические вещества задействуют те же "пути одобрения" хорошего поведения человека через нейромедиаторы: дофамин, серотонин, норадреналин, ГАМК (Гамма-аминомасляная кислота). Однако современная наука предлагает новые пути для контроля над зависимостями, так как теперь есть возможность заглянуть в геном человека и выяснить важные детали.Раньше считалось, что алкоголиком или наркоманом может стать только слабый человек с отсутствием воли, сломленный ударами судьбы. Теперь доля психологического фактора в формировании зависимости оценивается специалистами в 20%, а на биологические факторы выделяют – 80%.Сторонники биологического подхода в изучении причин патологических зависимостей предоставляют убедительные результаты серьезных зарубежных и отечественных исследований: за эмоциональный баланс и настроение каждого человека отвечает биохимический обмен в головном мозге. Недостаточная или избыточная выработка нейромедиаторов приводит к развитию страхов, тревоги, депрессивных состояний, отмечается неудовлетворенность, неумение получать удовольствие, возникает эмоциональное напряжение, навязчивые состояния. Человек стремится избавиться от этих чувств и подсознательно ищет все возможные способы и рано или поздно находит свой наркотик.Последователи этого подхода (специалисты клиники Маршака — патент №2402974) разделили всех людей с зависимостями на 7 типов: они формированы по принципу недостаточности или избыточности выработки главных нейромедиаторов.

Дофамин обеспечивает механизмы закрепления положительных и отрицательных эмоций. Дофаминовая недостаточность связана с "синдромом дефицита удовлетворения". Основными личностными характеристиками при дофаминовой недостаточности являются низкий уровень самоконтроля, импульсивность и низкая нормативность социального поведения.

обеспечивает необходимый уровень седации (спокойствия). Недостаточность серотонинового обмена проявляется неустойчивостью к стрессу, повышенной тревожностью. Избыточность серотонинового обмена проявляется в агрессивном поведении. При этом агрессия может быть внешненаправленной (конфликтное поведение), так и внутренненаправленной (низкая самооценка, самобичевание).обеспечивает уровень активности в состоянии бодрствования. Избыточность норадреналинового обмена проявляется в склонности к меланхолической депрессии, ригидности и высокой истощаемости при психоэмоциональном стрессе.Для того, чтобы понять к какому типу относится человек с зависимостью, нужно просто сдать кровь из вены.Поясняет Марина Аксенова, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории молекулярно-генетической диагностики клиники Маршака:

"Для выполнения генетического анализа нужно добыть молекулу ДНК, которая находится в ядре любой клетки (за исключением красных кровяных клеток — эритроцитов). Так как любая клетка любой персоны содержит идентичные друг другу молекулы ДНК, то теоретически можно использовать любые клетки человека. В сложных случаях судебно-медицинской экспертизы так и делают. В рутинной практике, как правило, ДНК выделяют из цельной крови (100 мкл хватает на анализ сотен генов). Это приблизительно объем носика шариковой ручки, в 100 раз меньше, чем для стандартного биохимического анализа. Просто капля крови и все. Лучше всего брать венозную кровь, а не капилярную. Сегодня технологии позволяют проводить анализы и неинвазивно, не тыкая иголками в человека, например, собрав клетки эпителия ротовой полости, но практика показала, что именно в наркологической клинике в 10% случаев ДНК в этом случае не выделяется. Видимо, выжигается слизистая полости рта. Поэтому мы берем кровь.Точность выявления изменений в генах (полиморфизмов) — 100%, это значит, что не бывает ложно позитивных или ложно негативных результатов".

Кроме анализа проводится психодиагностическое тестирование и проведение структурированного клинического интервью. Дальше – назначаются биологические добавки к пище, инициирующие выработку в организме недостающих нейромедиаторов.

"Изменить гены нельзя, — говорит Дмитрий Вашкин, врач психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака. — Но такой персонализированный подход позволяет в максимально короткие сроки нормализовать нейромедиаторный обмен, устранив поведенческие и психоэмоциональные нарушения, постоянно толкающие к поиску "равновесия" с помощью психоактивных веществ. Мы делаем это при помощи индивидуального назначения аминокислот – необходимого "строительного материала" для естественного синтеза нейромедиаторов (например, триптофана – предшественника серотонина, таурина, мелатонина, гистидина, глутаминовой кислоты и т.д.) и специальной системы психофизических упражнений — кинезиогенной терапии, по своей сути очень близкой к йоге".

Ну, а когда вышедший из клиники человек остается один на один с собой и окружающим миром, — наступает самый ответственный момент: нужно сохранить душевный баланс, как считают биологи – на 80% — это баланс нейромедиаторов. Всегда легче это сделать, если точно знаешь, чего не хватает.