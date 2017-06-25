Первая ступень Falcon 9 вернулась на плавучую баржу после запуска спутников

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома Вандерберг в воскресенье в 23:25 мск. В расчетное время произошло отделение первой ступени, и приблизительно через 8 минут после старта она вертикально приземлилась на плавучую баржу "Just Read the Instructions" ("Просто читай инструкцию") в Тихом океане.

Вторая ступень РН вышла на промежуточную орбиту и продолжает основную миссию по выводу спутников на орбиту. Ожидается, что спутники отделятся от второй ступени через 50 минут после старта.

К нынешнему старту SpaceX модернизировала первую ступень ракеты, снабдив ее титановыми сетчатыми килями, которые используются для торможения при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Как сообщил владелец компании Илон Маск, модернизированные закрылки способны взять на себя основной тепловой удар при возвращении ракеты.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшей после старта ракеты Falcon 9 состоялся весной этого года. Для SpaceX это вторая на этой неделе сохраненная после запуска первая ступень Falcon 9.