Ученые назвали доисторическую осу в честь Дэвида Боуи

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Палеонтологи нашли в кусочках бирманского янтаря два новых вида доисторических ос, современников динозавров, один из которых они назвали "звездной пылью" в честь певца Дэвида Боуи, умершего в прошлом году, говорится в статье, опубликованной в Journal of Hymenoptera Research.

"Мы назвали эту осу "звездной пылью" по двум причинам – таким образом мы хотели подчеркнуть ее связь с древней первичной материей, из которой была слеплена наша планета и все ее обитатели, а также почтить память покойного Дэвида Боуи, и его альтер-эго, Зигги Стардаста", — пишут Элайджа Таламас (Elijah Talamas) из Смитсоновского института в Вашингтоне (США) и его коллеги.

Зигги Стардаст, гуманоид-марсианин, случайно попавший на Землю, является главным героем пятого альбома британского певца, вышедшего в свет летом 1972 года. После выхода этого альбома музыкант организовал концертный тур, в рамках которого он выходил на сцену в костюме Зигги и повествовал о его жизни и смерти от первого лица.

Данный альбом, по оценкам журнала Rolling Stone, входит сегодня в число 500 самых влиятельных музыкальных релизов всех времен и народов и занимает в нем 35 строчку.

Таламас и его коллеги увековечили память певца, скончавшегося в январе прошлого года, и его лирического героя, проводя раскопки на территории Мьянмы, где в последние годы ученые находят большие количества янтаря, сформировавшегося примерно 100 миллионов лет назад, в эпоху динозавров.

В этих кусочках застывшей смолы палеонтологи уже находили древних насекомых, фрагменты растений и даже фрагменты перьев древних птиц и динозавров, впервые позволившие ученым взглянуть на то, как были устроены их крылья в "трехмерном виде".

Как рассказывают исследователи, две новых находки такого типа попали к ним в руки благодаря Лунфен Ли, студентке из университета Пекина. Она изучала перепончатокрылых насекомых, живших в начале и в середине мелового периода на территории Мьянмы, и натолкнулась на несколько кусочков древнего янтаря с, казалось бы, невозможными находками.

В них были заточены осы-наездники из рода Archaeoteleia, которые не встречались раньше среди находок эпохи динозавров, но при этом присутствуют сегодня в больших количествах в тропиках Новой Зеландии и Латинской Америки. Это озадачило студентку и она решила обратиться за помощью к профессиональным палеонтологам.

Когда Таламас и его коллеги увидели эти окаменелости, они поняли, что имеют дело не с современными, а с очень древними осами, облик которых незначительно, но все же поменялся за последние 100 миллионов лет. Первая из них была получила имя Proteroscelio nexus, а вторая – была названа Archaeoteleia astropulvis в честь Дэвида Боуи и Зигги Стардаста.

Открытие подобного насекомого, чьи ближайшие современные родичи считались достаточно молодым "родом" насекомых, говорит о том, что многие современные виды животных, не имеющие глубоких корней, на самом деле могут иметь столь же богатую родословную, как и оса Боуи, заключают ученые.