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РИА Наука
РИА Наука

Новая экспедиция отправится искать останки знаменитой летчицы Амелии Эрхарт

11:5522.06.2017
(обновлено: 11:59 22.06.2017)
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© public domain Американская писательница и пионер авиации Амелии Эрхарт. Архивное фотоАмериканская писательница и пионер авиации Амелии Эрхарт. Архивное фото
© public domain

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новая экспедиция отправится на поиски останков легендарной американской летчицы Амелии Эрхарт к необитаемому острову в Тихом океане, где она могла провести последние месяцы своей жизни, сообщил журнал National Geografic.

Мыс Тегетхоф, остров Галля, Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
© Николай Гернет
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В мае 1937 года 39-летняя Эрхарт предприняла попытку совершить кругосветный полет на самолете Lockheed Electra. Второго июля с ее экипажем была потеряна связь, и началась беспрецедентная по масштабам поисковая операция, которая, однако, оказалась безуспешной. В 1939 году было объявлено, что Эрхарт и ее штурман Фред Нунан погибли, потерпев крушение в океане.

В 1940 году на необитаемом острове-атолле Никумароро (бывшее владение Британии, которое сейчас принадлежит микронезийской республике Кирибати) был обнаружен скелет, объявленный властями мужским. В прошлом году, используя сохранившиеся измерения, сотрудники Международной группы по восстановлению исторических самолетов (International Group for Historic Aircraft Recovery, TIGHAR) провели еще одну антропологическую экспертизу, которая показала, что останки могли принадлежать женщине — такого же роста и этнической принадлежности, как и Эрхарт.

HMS Terror, зажатый льдами, рисунок капитана Бэка
© National Archives of Canada
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Подготовкой новой экспедиции занимается исследовательская организация TIGHAR, которая уже отправляла 12 миссий на поиски следов Эрхарт. Новая экспедиция отплывает с Фиджи 24 июня.

"Есть реальный шанс, что там есть еще кости. Нет упоминаний о 193 костях", — заявил старший археолог TIGHAR Том Кинг.

В поиске останков Эрхарт ученым будут помогать специально обученные для экспертно-криминалистической работы собаки. Сообщается, что такие собаки могут учуять места захоронения, находящиеся на глубине до 2,7 метра и возрастом до 1,5 тысячи лет. По словам археолога Фреда Хиберта, собаки в этом деле работают даже эффективнее, чем георадар. Но перед этим четырем бордер-колли еще предстоит перенести перелет через Тихий океан и недельное морское путешествие к острову Никумароро.

Если миссия пройдет успешно, найденные останки будут отправлены на ДНК-экспертизу в США.

Амелия Эрхарт в 1928 году стала первой женщиной, совершившей трансатлантический перелет, но в качестве пассажира. А в мае 1932 года она совершила одно из главных своих достижений — успешный одиночный полет через Атлантику, первый после успеха Чарльза Линдберга в 1927 году. После этого Эрхарт фактически стала самой известной женщиной-пилотом в мире.

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