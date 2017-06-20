США
20.0620 июня15:48МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: птичий грипп превратится в "супервирус" всего через две мутации

15:4020.06.2017
0871
© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Птичий грипп H7N9 превратится в сверхзаразный вирус, способный убивать людей и вызывать масштабные эпидемии, после приобретения всего двух мутаций, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS Pathogens.

"Мы не создавали этих вирусов и не проверяли, могут ли они передаваться воздушно-капельным путем при наличии тех мутаций, которые мы открыли. Возможно, что этих мутаций, меняющих то, как вирус взаимодействует с рецепторами человеческих клеток, будет достаточно для приобретения им такой способности, но и не исключается возможность того, что для этого потребуются еще и другие мутации", — заявил Джеймс Поулсон (James Poulson) из Института Скриппса в Ла-Хойе (США).

Вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа в конце 2000 годов вызвали серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляли об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизни. Однако пока эти вирусы не могут распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этими видами гриппа заражаются только те люди, которые тесно контактируют с птицами или свиньями.

Птичий грипп после трех мутаций начнет передаваться между людьми

Весной 2013 года на юге Китая произошли вспышки инфекции, которые вызывал ранее неизвестный штамм птичьего гриппа H7N9. За первую половину года им заразилось более 130 людей, примерно треть которых погибла от истощения или осложнений. В марте этого года китайские ученые обнаружили, что этот вирус может иногда передаваться от человека к человеку, что заставило медиков обратить на него пристальное внимание.

Поулсон и его коллеги проанализировали новые образцы H7N9, полученные из больниц Гонконга и других городов на юго-востоке Китая, и обнаружили, что вирус успел мутировать и приобрел несколько новых изменений в структуре его оболочки. Это заставило ученых повторно проанализировать то, насколько новые штаммы H7N9 близки к превращению в "супервирус".

Молекула гемагглютинина, соединенная с углеводными “хвостами” на поверхности клетки
© Rui Xu, The Scripps Research Institute
Ученые: китайский птичий грипп пока не может передаваться по воздуху

Дело в том, что еще в 2011 году известные вирусологи Йосихиро Каваока и Рон Фуше показали, экспериментируя на хорьках, что большая часть разновидностей "птичьего гриппа" может научиться распространяться по воздуху и убивать большое количество  людей, приобретя всего три мутации. Эти эксперименты вызвали широкий общественный резонанс и ученым фактически запретили проводить опыты по "совершенствованию" вируса гриппа в США и странах Европы.

Природа, как показал анализ Поулсона и его коллег, не считается с подобными запретами и не стоит на месте – сейчас H7N9 находится уже не в трех, а в двух шагах от превращения в "супервирус", заполучив мутацию, позволяющую ему прикрепляться к стенкам человеческих клеток.

Для завершения трансформации вирусу "птичьего гриппа" нужно всего два изменения в одном из белков его оболочки, гемагглютинине, который он использует для прикрепления к особым "хвостам" на поверхности клеток и проникновения внутри нее.

Как подчеркивают ученые, к подобным выводам они пришли в ходе опытов на фрагментах оболочки вируса, а не после экспериментов на млекопитающих, что не позволяет быть на 100% уверенными в том, что этих двух мутаций действительно достаточно для создания "супервируса".

Учения по профилактике свиного гриппа прошли на свиноводческом комплексе в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ученые раскрыли родину эпидемии свиного гриппа 2009 года

Для дальнейшего изучения этого вируса, по словам Поулсона и его коллег, необходимы эксперименты на подопытных животных, на настоящий момент запрещенные в США из-за опасений, что результаты таких опытов помогут террористам разработать биологическое оружие. Как надеются ученые, эта проблема может быть решена в других странах, где нет подобных запретов, к примеру, в Китае или в других государствах Азии.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена