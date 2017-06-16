Космический грузовик "Прогресс МС-06" пристыковался к МКС
15:1516.06.2017
(обновлено: 15:19 16.06.2017)
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КОРОЛЁВ (Московская область), 16 июн — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-06", запущенный 14 июня на ракете "Союз-2.1а", пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, сообщил корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (МКС).
Стыковка состоялась в расчетное время в автоматическом режиме, вмешательства экипажа в работу системы "Курс" не потребовалось.
Помимо стандартных грузов — топлива для системы дозаправки, сжатых газов, воды, средств медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического оборудования, бортовой документации, расходных материалов и аппаратуры для проведения экспериментов и контейнеров с рационами питания, на борту корабля находятся наноспутники, подготовленные специалистами ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск).
Спутники будут способны "самоорганизовываться" в группировку и взаимодействовать для проведения экспериментов в открытом космосе.
Аппараты запустят российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос, запланированного на середину августа. С борта космических аппаратов на частоте, доступной для радиолюбителей, с интервалом в три минуты на Землю будут передаваться поздравительные голосовые сообщения на четырех языка — русском, английском, китайском и испанском.
Кроме того, как сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев, грузовик привёз на МКС соусы "Хрен" и "Аджика" и 10 упаковок колбасок "Пиколини" со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон". На "Прогрессе МС-06" также прибыли свежие фрукты и овощи, в том числе 15 килограммов яблок.
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