Компания KFC запустит свой гамбургер в космос в следующую среду

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Компания KFC и космический стартап World View заявили о наличии совместных планов по запуску одного из бургеров KFC в космос на несколько дней, что произойдет 21 июня, сообщает Mashable.

"Мы горды тем, что мы станем первой компанией, которая выведет свой острый бургер в космос. Но если говорить серьезно, мы очень горды тем, что мы поддерживаем стремление наших партнеров в World View развивать космические исследования, и мы полностью уверены в том, что им удастся вывести наш всемирно известный Зингер в космос", — заявил Кэвин Хохман (Kevin Hochman), президент KFC в США.

На самом деле, бургер KFC отправится не в космос, а к границе между космосом и стратосферой на борту так называемого "стратоспутника". Он представляет собой специальную капсулу и воздушный шар, которые сейчас разрабатываются в World View для вывода зондов в эту пограничную зону за небольшую долю стоимости реальных ракет и космических спутников.

В отличие от обычных воздушных шаров, "стратоспутник" оснащен системами навигации и управления своими перемещениями, что позволяет инженерам World View и их клиентам выводить подобные объекты на четко заданные траектории полета и менять их при необходимости.

По словам представителей World View, которые передает Mashable, предложение KFC сначала показалось им несерьезным, однако они позже согласились с ним, осознав, что подобное сотрудничество с сетью ресторанов быстрого питания позволит космическому стартапу продемонстрировать все преимущества "стратоспутников" и сделает освоение космоса еще более популярным, чем оно является сегодня.

Совместный проект KFC и World View станет первой большой проверкой для "стратоспутника" World View. В его рамках "Зингер" американской компании и научная начинка зонда проведут в верхних слоях стратосферы около четырех дней, что позволит инженерам проверить работу всех систем спутника, включая его солнечные панели, камеры высокого разрешения и системы передачи данных на Землю.

Результаты этих экспериментов и их успешное завершение, как считает Джейн Пойнтер (Jayne Poynter), коммерческий директор World View, откроют дорогу для создания более крупных версий капсулы, на борту которой люди смогут отправиться в достаточно длительные полеты к границе космоса аналогичным образом.