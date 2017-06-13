Ученые назвали главное негативное свойство онлайн-рекламы

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Появление даже небольшого количества онлайн-рекламы на веб-странице заметно снижает внимательность читателя и делает его менее терпеливым, заявляют польские нейрофизиологи в статье, опубликованной в журнале Cognitive Processing.

"Мы сделали два вывода – во-первых, реклама снижает уровень концентрации человека, что отражается в понижении активности бета-волн в фронтальной коре. Во-вторых, она меняет то, насколько сильно различается активность коры в левом и правом полушариях мозга, что может совершенно по-разному влиять на поведение любопытных и боязливых людей", — рассказывает Изабела Реер (Izabela Rejer) из университета Щецина (Польша).

В последние годы ученые начали всерьез беспокоиться о том, как онлайн-реклама может влиять на поведение и психику людей. Примерно два года назад ученые из университета штата Мичиган опубликовали исследование, в рамках которого они показали, что реклама особенно сильно влияет на алкогольные предпочтения подростков и заставляет их выбирать те напитки, которые чаще всего мелькают на экранах телевизоров или в рекламе в глобальной сети.

Реер и ее коллега Ярослав Янковский (Jaroslaw Jankovsky) решили выяснить, что именно происходит в голове пользователя сети в тот момент, когда он видит рекламу, наблюдая за работой мозга и поведением полудюжины добровольцев, которых они пригласили пройти простой тест на сообразительность и память.

В ходе этого эксперимента ученые попросили студентов прочитать около десяти страниц текста на компьютере и затем ответить на несколько вопросов по его содержанию. В половине случаев им приходилось читать текст, "украшенный" баннерами, в том числе всплывающими окнами и другими раздражающими видами рекламы, а остальные участники опытов видели его лишь в чистом виде.

Когда добровольцы читали текст и отвечали на вопросы по содержанию текста, ученые следили за работой их мозга при помощи электроэнцефалографа, отмечая все изменения в работе коры и других регионов мозга, связанных с эмоциями и памятью.

Как показали эти наблюдения, реклама заметно снизила концентрацию внимания у добровольцев, благодаря чему те запомнили меньше информации из прочитанного ими текста, чем люди, не вынужденные бороться с баннерами, закрывающими половину текста, и всплывающими окнами. Эти изменения проявлялись и на уровне электрической активности мозга, снизившейся в той части коры, которая отвечает за поддержание концентрации и обработку информации.

Помимо снижения внимательности, ученые зафиксировали изменения и в том, как "общаются" друг с другом кора левого и правого полушария мозга, однако эти перемены были разными для людей разных психотипов. К примеру, у добровольцев, которыми двигало любопытство, повышалась активность левого полушария, а у людей, которыми двигал страх, начинало больше проявлять себя правое полушарие.

Почему так происходит и как эти изменения влияют на поведение и мышление людей, Реер и Янковский пока не знают, но планируют выяснить в ходе дальнейших экспериментов с участием большего числа добровольцев.