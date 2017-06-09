Ученые раскрыли возраст таинственных деревянных кругов возле Стоунхенджа

© Фото : фото предоставлено Комиссией по историческим зданиям и памятникам Англии

© Фото : фото предоставлено Комиссией по историческим зданиям и памятникам Англии

© Фото : фото предоставлено Комиссией по историческим зданиям и памятникам Англии

© Фото : фото предоставлено Комиссией по историческим зданиям и памятникам Англии

cообщает научный журнал Live Science

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Монумент Эйвбери в графстве Уилтшир в Англии, представляющий собой большие каменные столбы и загадочные деревянные круги, старше знаменитого Стоунхенджа примерно на 800 лет. К такому выводу пришли специалисты государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии, cообщает научный журнал Live Science.

Возраст комплекса составляет примерно 5300 лет. Ученые обнаружили следы деревянных кругов, которые использовались для ритуалов. Предположительно, кульминацией обряда было сжигание деревянного забора.

"Он слишком небольшой, чтобы служить ограждением. Скорее всего, он использовался в ритуальных целях", — считает археолог Алекс Бейлисс.

Комплекс Эйвбери расположен в 37 километрах от Стоунхенджа. Ученые полагают. Что он служил предшественником знаменитого монумента. Специалисты обнаружили остатки керамической посуды, что позволило им определить более-менее точный возраст Эйвбери. Комплекс относится к эпохе позднего неолита.