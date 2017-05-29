Франция и Россия продолжат сотрудничество в области науки и космоса

ВЕРСАЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать с Россией проекты в научной и аэрокосмической областях.

"Также продолжать экономические проекты, проекты в научной области, проекты партнерства в аэрокосмической области, энергетике, которые развивались последние годы. И мы будем бдительно следить за их развитием", — сказал Макрон по итогам российско-французских переговоров.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы финансирование проектов между странами проходило более гладко.