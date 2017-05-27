Астрофизики обнаружили в космосе кольцо ядовитого спирта

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Астрофизики обнаружили в протопланетном диске, окружающем молодую звезду TW Гидры, кольцо газообразного метанола – спирта, известного своими ядовитыми свойствами, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

В своем исследовании ученые использовали комплекс радиотелескопов в Чили – Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, при помощи которой астрофизики изучили химический состав протопланетного диска.

Газообразный метанол, как полагают исследователи, высвобождается при таянии ледяных тел, иногда приближающихся к звезде.

Метанол может являться "строительным материалом" для синтеза органических молекул. Астрофизики не исключают, что такие процессы могли быть одной из причин возникновения жизни на Земле.