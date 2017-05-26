Экологический квест: создать карту за 4 дня

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Студенты московских ВУЗов вместе со старшими школьниками Москвы создали экологическую карту части города Москвы, проведя своеобразный data-квест. В ходе него волонтеры прошли по заранее определенному маршруту в районе МГУ имени М.В. Ломоносова и нанесли на карту экологические данные. Мероприятие стало одним из центральных "1-й Недели науки, технологий и инноваций — Geodata", проходившем в Московском государственном университете геодезии и картографии.

Как рассказал руководитель Центра экологического мониторинга "Чистый город" Алексей Турундаев, маршрут, по которому прошла группа из 15 школьников и студентов, был предложен Мосэкомониторингом. Всего за 4 дня школьники прошли 44,7 км.

© Фото : Пресс-служба МИИГАиК Участники эко-квеста за сбором данных © Фото : Пресс-служба МИИГАиК Участники эко-квеста за сбором данных

При следовании по маршруту каждые 15 метров выбиралась точка, и на ней участники снимали пять показаний по трём ключевым параметрам: кислотность, влажность и освещенность. Полученное среднее значение и с точки фотография точки замера передавались для обработки на сервер в МИИГАиК. В результате была создана экологическая карта территории площадью 91,2 кв. км, на которой отражены результаты 628 замеров основных характеристик почвы и состояния растительности.

"Поначалу это все может показаться игрой или просто вызывать любопытство, но в конечном итоге может определить дорогу в жизни", — отметил Алексей Турундаев.

Студенты факультета прикладной космонавтики и фотограмметрии МИИГАиК, изучающие навигационные системы, обеспечили привязку полученных результатов измерений к карте Москвы. Данные, собранные в ходе эксперимента, и выводы на их основе после обобщения будут представлены в структуры экологического комплекса города Москвы для дальнейшей работы.

