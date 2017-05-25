Зонд Juno записал "музыку" Юпитера и сфотографировал его кольца

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Зонд Juno получил первые фотографии колец Юпитера и записал "музыку", возникающую в результате взаимодействия магнитного поля планеты-гиганта и солнечного ветра, рассказали участники миссии на брифинге в НАСА.

"Эти снимки являются первыми фотографиями колец Юпитера, полученные "изнутри" их. Две самые яркие точки на этой фотографии – звезды Бетельгейзе и Беллатрикс в созвездии Ориона. Эта фотография является яркой демонстрацией глубин космоса – кольца удалены от нас на ней всего на 40 тысяч километров, а звезды – на сотни световых лет", — рассказала Хайди Бекер (Heidi Becker) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

О существовании колец Юпитера ученые знают относительно недавно по сравнению с кольцами Сатурна – они были открыты лишь в 1979 году, когда зонд "Вояджер-1" сблизился с Юпитером. Первые фотографии этих колец были получены зондом "Галилео" в 1990 году, однако фотографии колец на фоне звезд астрономам не удавалось получить до прибытия Juno к Юпитеру.

© NASA/JPL-Caltech/SwRI Пылевые кольца Юпитера, "взгляд изнутри" © NASA/JPL-Caltech/SwRI Пылевые кольца Юпитера, "взгляд изнутри"

Как добавил Скотт Болтон, "многогранность" Juno определяется не только красивыми фотографиями, которые получает камера JunoCam – и более "серьезные" научные приборы зонда могут создавать произведения искусства. В качестве примера этого он продемонстрировал запись "музыки" Юпитера, полученную при помощи детектора плазмы при наблюдениях за тем, как магнитное поле планеты взаимодействует с частицами солнечного ветра.

Эта запись и многие другие "космические" звуки, которые записывает зонд, будут опубликованы в каталоге Apple Music и в других музыкальных библиотеках, где их сможет прослушать любой желающий.