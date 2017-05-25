Исследователи назвали по-настоящему работающую функцию фитнес-трекеров

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американские медики оценили эффективность работы популярных фитнес-трекеров, с результатами исследования можно ознакомиться на портале EurekAlert!

Ученые, проанализировав полученные в ходе наблюдений данные, пришли к выводу, что большинство фитнес-трекеров практически бесполезны для подсчета затраченной на физическую активность энергии (выраженной, как правило, в килокалориях), но достаточно надежно определяют частоту пульса.

Фитнес-трекеры ошибаются в измерении сожженных калорий, как полагают исследователи, по причине учета неполного объема данных – роста, веса, возраста и других индивидуальных показателей, тогда как частота пульса всегда определяется напрямую.

В своей работе специалисты проанализировали работу семи наиболее популярных, по версии авторов, устройств: Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn и Samsung Gear G2. В исследовании приняли участие 60 добровольцев.