Исследователи назвали по-настоящему работающую функцию фитнес-трекеров

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американские медики оценили эффективность работы популярных фитнес-трекеров, с результатами исследования можно ознакомиться на портале EurekAlert!
Фитнес-трекеры ошибаются в измерении сожженных калорий, как полагают исследователи, по причине учета неполного объема данных – роста, веса, возраста и других индивидуальных показателей, тогда как частота пульса всегда определяется напрямую.
В своей работе специалисты проанализировали работу семи наиболее популярных, по версии авторов, устройств: Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn и Samsung Gear G2. В исследовании приняли участие 60 добровольцев.