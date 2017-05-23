США
23.0523 мая15:31МСК
USD56.56+0.06
EUR63.62+0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые вставили полноцветные "глаза" в бактерий и научили их рисовать

15:2323.05.2017
0680
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаУченые вставили глаза в микробов и научили их рисоватьУченые вставили глаза в микробов и научили их рисовать
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Американские биотехнологи создали необычный штамм кишечной палочки, способный различать три основных цвета – красный, зеленый и синий – и "рисовать" ими, выделяя пигменты при облучении светом, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Chemical Biology.

"Мы хотим создать систему, которая позволяла бы нам включать и отключать десятки генов внутри микробов, облучая их вспышками света разных цветов. Такой подход позволит нам превратить бактерий в фабрики нужных нам веществ, производство которых мы сможем включать и выключать при помощи света. Это открывает дорогу для более сложного биопрограммирования", — заявил Кристофер Войгт (Christopher Voigt) из Массачусетского технологического института в Кембридже (США).

В последние годы ученые активно изучают и создают технологии, которые позволяют "включать" и "выключать" те или иные гены или клетки при помощи света. Для этого биологи встраивают особые светочувствительные белки в стенки клеток и заставляют их активировать или подавлять работу тех или иных генов внутри нее при помощи импульсов света.

Биотехнологи научили водоросли производить лекарство против лейкемии

Подобные технологии, так называемая оптогенетика и недавно созданная термогенетика, особенно активно применяются при изучении работы мозга. В 2005 году Воигт и его коллеги приспособили ее для работы внутри клеток бактерий, научив обычную кишечную палочку (Escherichia coli) реагировать на свет и производить черный пигмент. Это, как тогда рассказывал генетик, превратило микробов в черно-белый принтер, способный "печатать" картинки с разрешением в 100 мегапикселей на квадратный дюйм.

Следующим логическим шагом стало превращение микробов в цветной принтер. Как и в случае с реальными цветными лазерными принтерами, реализация этой задумки потребовала очень много времени, и команде Воигта потратила более 10 лет на создание бактерии, способной видеть три цвета и "печатать" тремя красками.

Так художник представил себе инопланетную кремний-органическую жизнь
© Caltech/Lei Chen and Yan Liang
Ученые сделали первый шаг к выращиванию электроники бактериями

Этот микроб, как рассказывают ученые, представляет собой обычную кишечную палочку, в ДНК которой встроен набор из 18 генов, сложным образом взаимодействующих между собой. Три из них представляют собой светочувствительные гены, извлеченные из ДНК нескольких микробов и морских животных и реагирующие на лучи красного, синего и зеленого цвета, а остальные – отвечают за "обработку" информации о цвете и выбор подходящего пигмента.

Используя этих микробов, ученые "напечатали" несколько цветных изображений, используя культуры кишечной палочки и обычный проектор, в том числе логотип MIT, простой трехцветный натюрморт и декоративный узор.

Процесс печати идет достаточно медленно – картинка формируется примерно за 18 часов, однако его, как отмечают исследователи, можно ускорить, модифицировав работу этого пакета генов. К примеру, ученые добавили к этой системе дополнительный блок, который заставлял микроба прекращать вырабатывать уксусную кислоту в присутствии света.

Ученые создали дисплей из "биопикселей" - колоний кишечной палочки

Эту задачу, как рассказывает Войгт, облегчает то, что подобные белковые "глаза" бактерий являются модульной конструкцией, в которую можно легко добавлять новые светочувствительные модули и связанные с ними пигменты и другие молекулы. В будущем, как надеется биотехнолог, эта технология позволит превращать микробов в многофункциональные "фабрики", способные вырабатывать десятки различных полезных веществ.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена