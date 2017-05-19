Виагра не вызывает рак кожи, заявляют ученые

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Употребление виагры и других афродизиаков не повышает шансы на развитие меланомы и прочих форм рака кожи, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of the National Cancer Institute.

"Докторам все равно не стоит отказываться от проверки людей на возможность развития у них рака кожи, но им не стоит добавлять виагру и другие подобные лекарства в число факторов риска. В целом, мужчинам просто нужно понимать, как чрезмерно долгое пребывание на Солнце влияет на кожу и использовать солнцезащитные крема", — заявила Стэйси Лееб (Stacy Loeb) из университета Нью-Йорка (США).

Три года назад ученые из Гарвардского университета заявили о том, что им удалось раскрыть связь между приемом виагры и других аналогичных препаратов и развитием агрессивных форм меланомы. Они пришли к выводу, что виагра меняла работу клеток кожи таким образом, что они становились более уязвимыми к действию ультрафиолета и канцерогенов.

Эти выводы уже неоднократно подвергались критике. К примеру, в прошлом году шведские медики обнародовали результаты аналогичных, но более масштабных экспериментов, которые не подтвердили наличие связи между афродизиаками и раком кожи.

Лоеб и ее коллеги пришли к похожим выводам и выяснили, почему гарвардские медики сделали подобную ошибку, изучив статистику, собранную в ходе пяти других аналогичных исследований, проводившихся в США. В них принимало участие около 866 тысяч мужчин в среднем и пожилом возрасте, около 41 тысячи из которых приобрели меланому за время ведения наблюдений.

Если смотреть на всю ситуацию в целом, то можно говорить, что употребление виагры действительно ассоциируется с повышенной вероятностью развития рака – у ее любителей меланома и прочие виды рака кожи возникали на 11% чаще, чем у остальных мужчин.

Это, однако, не было связано с самим препаратом – как отмечают ученые, прием виагры не повышал вероятность развития агрессивных форм рака кожи, и повышал вероятность его обнаружения на ранних, но не последних стадиях развития.

Обе эти особенности, как считает Лоеб, указывают на реальную причину этого прироста – мужчины, принимавшие виагру, чаще посещали докторов и больше заботились о своем здоровье, благодаря чему рак у них обнаруживали чаще и раньше, чем у остальных участников этих исследований. Кроме того, любители виагры могут больше и чаще загорать и ходить в солярии, чем остальные мужчины, что тоже может способствовать развитию рака кожи.