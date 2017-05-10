Сибирские ученые воссоздали процессы, происходящие в мантии Земли

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Новосибирские ученые существенно продвинулись в понимании физики происходящего в верхней мантии Земли, воссоздав в лабораторных условиях происходящие в литосфере процессы, сообщает пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН).
Во время эксперимента c помощью мощного электронного пучка ученые "расплавили" образец ксенолита. Для облучения они выбрали режим плавления, при котором пучок электронов диаметром 3-4 сантиметра воздействует на объект в течение 45 минут. Температура на поверхности составляла примерно 2,5 тысячи градусов.
"Граница плавления медленно опускается внутрь, а на поверхности кипит расплав, так же, как лава кипит на вулкане, только температура в экспериментах примерно в два раза выше, чем в лаве самого горячего Гавайского вулкана", — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Виктора Шарапова.
"Важность исследования связана с необходимостью совершенствования прогноза времени и места возможной сейсмической активности, чтобы минимизировать опасности для населения этих районов. Кроме того, исследование дает дополнительную информацию об образовании рудных месторождений", — отмечается в сообщении. Модель, позволившую получить важную информацию о литосферных процессах, создали ученые из трех научных институтов СО РАН, а также двух новосибирских вузов.