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РИА Наука
РИА Наука

Сибирские ученые воссоздали процессы, происходящие в мантии Земли

13:5810.05.2017
(обновлено: 14:37 10.05.2017)
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Новосибирские ученые существенно продвинулись в понимании физики происходящего в верхней мантии Земли, воссоздав в лабораторных условиях происходящие в литосфере процессы, сообщает пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН).

Новорожденная Луна
© NASA/GSFC
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В Институте пояснили, что проходящие в недрах процессы можно установить только при изучении ксенолитов — обломков глубинных пород, вынесенных лавами при вулканических извержениях. Изучая ксенолиты Авачинского вулкана, ученые сибирских институтов создали условия, похожие на те, что происходят внутри Земли во время вулканической активности. Результаты опыта опубликованы в журнале Geochemistry International.

Во время эксперимента c помощью мощного электронного пучка ученые "расплавили" образец ксенолита. Для облучения они выбрали режим плавления, при котором пучок электронов диаметром 3-4 сантиметра воздействует на объект в течение 45 минут. Температура на поверхности составляла примерно 2,5 тысячи градусов.

"Граница плавления медленно опускается внутрь, а на поверхности кипит расплав, так же, как лава кипит на вулкане, только температура в экспериментах примерно в два раза выше, чем в лаве самого горячего Гавайского вулкана", — приводятся в сообщении слова главного научного сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Виктора Шарапова.

Вкрапления железных пузырей в модели мантии Земли. Иллюстрация авторов статьи
© Otsuka et al. / Nature
Ядро пускает железные "пузыри" в верхнюю мантию Земли, выяснили ученые
Ученые отмечают, что эксперимент позволил получить потоки газов, которые фильтровались по трещинам, растворяли минералы, при этом на холодной поверхности формировались конденсаты. Полученная скорость растворения хорошо согласуется с оценками в рамках ранее созданной математической модели сейсмических процессов, однако в условиях лаборатории этот процесс занимает менее 45 минут, а в природе – несколько дней, во время сильных землетрясений.

"Важность исследования связана с необходимостью совершенствования прогноза времени и места возможной сейсмической активности, чтобы минимизировать опасности для населения этих районов. Кроме того, исследование дает дополнительную информацию об образовании рудных месторождений", — отмечается в сообщении. Модель, позволившую получить важную информацию о литосферных процессах, создали ученые из трех научных институтов СО РАН, а также двух новосибирских вузов.

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