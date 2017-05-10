Три способа выжить, исполнив указы руководства

Недавно Президент РФ подвел итоги выполнения майских указов 2012 года. ФАНО, которое сейчас руководит институтами, ранее принадлежавшими РАН, сельхоз и медакадемии в соответствии с этими указами должно было повысить зарплаты сотрудников до уровня вдвое превышающего средний по региону (в Москве до 120 тыс.руб в месяц). Но денег на это не выделено. Как же тут быть? Проявить смекалку! Руководитель ФАНО М.М.Котюков и его сотрудники, посетив ряд институтов, предложили 3 способа сделать это! Первый — начать всерьез работать, "принести в институты" несколько миллионов рублей, чтобы из них платить эту прекрасную сумму, назвав ее зарплатой. Раньше это называли "своим коштом" или "вольными хлебами", но почему не назвать это зарплатой?

Второй — решить несложное уравнение. Пусть сотрудник сейчас получает p рублей (скажем, 20 тысяч), находим x = 120: p. Это доля ставки, на которую надо перевести сотрудника. И если действовать по формуле Котюкова, то и волки будут сыты, и овцы целы, и указы выполнены!

Третий способ таков: средняя зарплата по институту это дробь. Числитель — получаемые деньги, знаменатель — число сотрудников. Если не получается увеличить числитель, надо уменьшить знаменатель! Если сейчас средняя зарплата 20 тысяч, то надо уволить всего пять сотрудников из 6 и у оставшегося будет 120 тысяч. УмнO! А говорили ФАНО, ФАНО… Недооценивали мы эту организацию…