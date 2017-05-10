SpaceX впервые провела испытание центрального блока ракеты Falcon Heavy

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Частная аэрокосмическая корпорация SpaceX Илона Маска провела первое статистическое огневое испытание центрального блока тяжелой ракеты Falcon Heavy на ракетном полигоне в городе Макгрегор (штат Техас).

"Первое статистическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy на прошлой неделе прошло на ракетном полигоне в Макгрегоре, штат Техас", — сообщается в микроблоге Twitter компании.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG — SpaceX (@SpaceX) 9 мая 2017 г.

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Там же опубликована видеозапись теста. Как сообщает интернет-издание Ars Technica, испытание прошло успешно.

В конце марта Илон Маск заявил, что SpaceX рассматривает возможность сохранить вторую ступень ракеты Falcon Heavy в ходе предстоящего в конце лета демонстрационного полета.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени.