Наука смотреть кино: математическая модель идеального блокбастера

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Современное кинопроизводство основывается не только на таланте авторов фильма, операторов и актеров, но и на достижениях современной науки. Нейрофизиология и математический анализ позволяет на этапе создания фильма предсказать отношение зрителя к фильму, внести коррективы, которые сделают картину более привлекательным для зрителя. Среди лент последних лет, созданных при поддержке ученых-нейрофизиологов: "Легенда №17", "Елки", "Горько", "Викинг", "Однажды", полнометражныймультфильм "Снежная королева", мультсериал "Смешарики", а также и вышедший недавно в прокат фильм "Время первых".

© Neurotrend Исследовательская лаборатория NeuroTrend © Neurotrend Исследовательская лаборатория NeuroTrend

Создать идеальный фильм помогают данные, полученные при помощи энцефаллографа, полиграфа и датчика движения глаз (ай-трекера). На них основывается нейромаркетинг кино — достаточно молодой метод исследований, позволяющий предсказать отношение зрителя к фильму, анализируя неосознанные реакции организма. Нейромаркетинг, как следует из названия, появился от сочетания подходов науки о деятельности мозга (нейрофизиологии) и изучении действий потребителя (маркетинга). Ведь поведение потребителя — и покупателя в магазине, и зрителя в кинотеатре — зависит от реакции мозга на продукт. Нравится – смотрит, не нравится – не смотрит.Когда мы смотрим фильм, в мозге происходит множество микропроцессов, которые в результате и формируют наше отношение к фильму. Мы соотносим себя с героями, с сюжетами, ищем аналогии из собственной жизни, сопоставляем действия героев и свои собственные. В результате получаем реакцию: "нравится", "не нравится", "так себе", "ерунда, но один раз смотреть можно", "потрясающе". Последнее означает, что режиссер фильма "попал в точку", понял свою аудиторию и полностью реализовал свой замысел.Московская компания NeuroTrend, в которой работают преимущественно ученые и используются результаты фундаментальных научных исследований деятельности мозга, предлагает авторам фильмов при помощи комплексных нейромаркетинговых исследований оценить и спрогнозировать, как воспримут их произведение зрители.

Испытательная лаборатория компании выглядит как небольшой кинотеатр. Пять кресел, оборудованных датчиками и камерами. Они позволяют следить за состоянием зрителей, выражением лица, положением тела, движением глаз во время тестового просмотра фильма. Первое, что оценивается, — это именно направление взгляда, его движение и фиксация. Для исследователя необходимо понять не только куда человек смотрел, но и как смотрел. Нужно отследить направление взгляда и его реакции, микродвижения. Специальная аппаратура фиксирует в какую область экрана направлен взгляд, как долго он там задержался, куда переместился (на экране результат выглядит как выделенное пятно).

© Neurotrend Нейромаркетинг кино. Отображение зоны внимания на киноэкране. © Neurotrend Нейромаркетинг кино. Отображение зоны внимания на киноэкране.

Таким образом регистрируется внимание зрителя к картинке, к ее отдельным частям. При дальнейшей интерпретации видно, какой именно объект на экране привлекает внимание зрителя. Все эти передвижения измеряются тысячными долями секунды. Используемое высокоточное оборудование регистрирует микродвижения глаз с частотой 250 герц. То есть при скорости движения на экране 29-30 кадров в секунду оборудование позволяет производить 7-8 замеров движений глаз на 1 кадр.

© Фото : Neurotrend Нейрофизиологическая лаборатория Neurotrend © Фото : Neurotrend Нейрофизиологическая лаборатория Neurotrend

Кроме движения глаз фиксируется мозговая активность. Для этого зрителю прикрепляется электроэнцефалограф. В лаборатории для этих целей используется компактный легкий шлем с беспроводными датчиками. Они регистрируют изменения в различных областях мозга во время просмотра фильма, реакцию на события на экране. По этим изменениям эксперты могут увидеть, какой эпизод фильма вызвал наиболее яркие и сильные реакции.

© Neurotrend Нейромаркетинг кино. Лаборатория Neurotrend © Neurotrend Нейромаркетинг кино. Лаборатория Neurotrend

В дополнение при помощи полиграфа измеряются реакции организма – изменение сердечного ритма, потоотделения, напряжения мышц. Так отслеживаются эмоции и их длительность. Камера, установленная перед зрителем, по выражению глаз, лица, положения тела помогает определить, каков был "знак" этой эмоции – положительный или отрицательный, был ли это испуг или удивление, радость или грусть.

© Neurotrend Полиграф в лаборатории NeuroTrend. © Neurotrend Полиграф в лаборатории NeuroTrend.

На сочетании снятых показателей датчика движения глаз, энцефалограммы, данных полиграфа эксперты прорабатывают каждый эпизод фильма, оценивая реакцию зрителя, ее соответствие общему замыслу, выявляют противоречия в реакциях. "Очень часто бывает, — поясняет руководитель компании Наталия Галкина, — что режиссер хотел в эпизоде напугать, а в результате насмешил. Или, что еще очень неприятно для режиссера, хотел вызвать какую-нибудь сильную эмоцию, например, страх, а вызвал раздражение или скуку".

В заключении экспертов может быть отмечено, что внимание зрителей ослабло в конкретном интервале времени. Этому интервалу времени может соответствовать эпизод, в котором герой слишком долго говорит, идет, плывет, стоит. Так как внимание зрителя ушло от экрана, эксперт может дать рекомендацию изменить сцену. То, как это сделать – решают авторы фильма.

В компании уверены, что лучший вариант показа фильма фокус-группе и его анализ – это период чернового монтажа, когда возможно поменять какие-то сцены, вырезать паузы, возможно – перемонтировать ракурсы. Таким же образом можно протестировать трейлер фильма, его рекламные материалы, буклеты. На этапе подбора актеров можно протестировать кинопробы или образы нарисованных героев, декораций.

Наталия Галкина отмечает, что нейромаркетинг – это сочетание наук с математикой во главе, без которой невозможно развитие современной нейрофизиологии. Тем не менее, к созданию математической модели идеального блокбастера в компании относятся скептически: искусственный интеллект, каким бы сильным он ни был, пока не сможет победить творчество. Но с точки зрения коммерческого успеха нейромаркетинг может оказаться незаменимым помощником. В компании отмечают, что за период с 2002 по 2015 год, в лаборатории было протестировано 16 из 25 самых кассовых фильмов и в них были внесены некоторые рекомендации экспертов. По итогам их кассовые сборы составили 1/3 всех сборов отечественных фильмов за этот период.