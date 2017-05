Углеродный шовинизм: как представляют себе инопланетян настоящие ученые

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. "Да пребудет с тобой сила" (May the Force be with you) эту фразу из "Звездных войн" Джорджа Лукаса многие поклонники обыгрывают в виде каламбура: May the fourth be with you. Вот и получилось, что 4 мая стал неофициальным праздником "Звездных войн", который отмечают все фанаты космического фэнтези и породившей этот жанр научной фантастики.

© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Как могли бы выглядеть инопланетные существа © Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина Как могли бы выглядеть инопланетные существа

Благодаря таким фильмам, мы уже многократно видели как представляют себе инопланетян писатели, сценаристы, режиссеры и художники компьютерной графики. А как представляют себе инопланетян ученые?Несомненно, ученые по всему миру – самые настоящие, читающие лекции в ведущих университетах и обремененные статусом и званиями, — задумываются над тем, как могла бы выглядеть инопланетная жизнь. Последняя волна таких размышлений была связана с высказыванием Стивена Хокинга, который в апреле 2017-го года обратил внимание ученых, ищущих инопланетную жизнь, на то, что долгожданная находка может стать роковой для человечества: "Однажды, когда мы получим сигнал с подобной планеты, мы должны аккуратно отвечать на него. Встреча с более развитой цивилизацией может быть похожа на встречу коренных жителей Америки с Колумбом. И такая встреча не закончилась хорошо".Условно всех ученых можно было бы разделить на три лагеря: одни считают, что наша водно-углеродная жизнь уникальна для Вселенной, вторые, — что не уникальна, а третьи, — что мы сильно заблуждаемся, считая, что живые существа могут возникнуть только из тех соединений, что и мы сами. Такую позицию даже назвали в научной литературе "углеродным шовинизмом". Автор термина, известнейший американский астрофизик Карл Саган часто говорил, что основанием для поиска водно-углеродной инопланетной жизни является лишь то обстоятельство, что её приверженцы сами состоят из углерода и воды.Действительно! Другие химические элементы, например, кремний также может сформировать молекулы значительной сложности. Другое дело, что в таких размышлениях можно пойти еще дальше, как сделал американский астроном Виктор Стенджер, который утверждал, что жизнь не обязательно должна состоять и из молекул. Так сформировался вот этот условный список выдуманных существ, которые теоретически могли бы существовать в разных атмосферных и безатмосферных условиях.

Плазмоиды — существа, населяющие звездные атмосферы. Они образуются за счет магнитных сил, связанных с группами подвижных электрических зарядов.

Радиобы — жители межзвездных облаков. Они представляют собой сложные агрегаты атомов, находящихся в состоянии возбуждения.

Лавобы — организованные структуры из кремния, живущие в озерах расплавленной лавы на очень горячих планетах.

Водоробы — амебообразные формы, плавающие в жидком метане и извлекающие энергию из превращений ортоводорода в параводород.

Термофаги — вид космической жизни, выделяющий энергию из градиента температур в атмосфере или океанах планеты.

Все эти теоретически существующие виды жизни объединены по следующим параметрам: они могут извлекать и отдавать энергию, они способны сохранять форму и самовоспроизводиться. А теперь можно посмотреть: на что можно заменить воду, кислород и углерод?

Универсальный растворитель "вода" может теоретически быть заменена на серную кислоту, аммиак, фтороводород и цианистый водород. Главное, что бы растворитель оставался жидким в большом интервале температур. Вода, как мы все знаем, остается жидкой в интервале от 0 °C до 100 °C (при давлении в 1 атм). А вот серная кислота, например, — до 200 °C и более. Аммиак пригодился бы в качестве растворителя на холодных планетах, так как находится в жидком состоянии при температурах от −78 до −33 °C. Однако при замерзании твердый аммиак не всплывает вверх, как вода, а тонет (у нас при таком поведении водного льда стали бы необитаемыми все реки, озера, а также прибрежные части морей и океанов).Атомы кислорода могут быть заменены на атомы серы. При таком замещении возможно существование "серных организмов", которые могли бы существовать при более высокой температуре на суше или в океане из олеума (безводной серной кислоты). Такие условия существуют на Венере. Там практически бескислородная атмосфера: 95% углекислого газа + 5% азота. На поверхности 460 градусов тепла.

И, тем не менее, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Научного совета РАН по астробиологии Леонид Ксанфомалити на полном серьезе говорит о возможности жизни на Венере:

"Представить, что в среде, близкой к красному калению, может быть жизнь, — практически невозможно. И, все же, с помощью советских аппаратов "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" мы смогли увидеть и флору, и фауну Венеры. Однако снимки очень плохие, и чтобы точно убедиться в существовании живых существ, нужны новые исследования".

На что же может быть заменен углерод? Среди наиболее вероятных претендентов — кремний. Конечно, соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. Но зато кремневая жизнь может существовать на планетах с температурой, значительно превышающей земную.