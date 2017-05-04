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РИА Наука
РИА Наука

Углеродный шовинизм: как представляют себе инопланетян настоящие ученые

13:3904.05.2017
(обновлено: 13:40 04.05.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаАльтернативная жизнь - взгляд художникаАльтернативная жизнь - взгляд художника
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Анна Урманцева. "Да пребудет с тобой сила" (May the Force be with you) эту фразу из "Звездных войн" Джорджа Лукаса многие поклонники обыгрывают в виде каламбура: May the fourth be with you. Вот и получилось, что 4 мая стал неофициальным праздником "Звездных войн", который отмечают все фанаты космического фэнтези и породившей этот жанр научной фантастики.

Персонаж фильма Звездные войны Йода. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"
Благодаря таким фильмам, мы уже многократно видели как представляют себе инопланетян писатели, сценаристы, режиссеры и художники компьютерной графики. А как представляют себе инопланетян ученые? 
Несомненно, ученые по всему миру – самые настоящие, читающие лекции в ведущих университетах и обремененные статусом и званиями, — задумываются над тем, как могла бы выглядеть инопланетная жизнь. Последняя волна таких размышлений была связана с высказыванием Стивена Хокинга, который в апреле 2017-го года обратил внимание ученых, ищущих инопланетную жизнь, на то, что долгожданная находка может стать роковой для человечества: "Однажды, когда мы получим сигнал с подобной планеты, мы должны аккуратно отвечать на него. Встреча с более развитой цивилизацией может быть похожа на встречу коренных жителей Америки с Колумбом. И такая встреча не закончилась хорошо".
Британский ученый Стивен Хокинг
© AFP 2017 / Justin Tallis
Стивен Хокинг планирует полететь в космос
Условно всех ученых можно было бы разделить на три лагеря: одни считают, что наша водно-углеродная жизнь уникальна для Вселенной, вторые, — что не уникальна, а третьи, — что мы сильно заблуждаемся, считая, что живые существа могут возникнуть только из тех соединений, что и мы сами. Такую позицию даже назвали в научной литературе "углеродным шовинизмом". Автор термина, известнейший американский астрофизик Карл Саган часто говорил, что основанием для поиска водно-углеродной инопланетной жизни является лишь то обстоятельство, что её приверженцы сами состоят из углерода и воды. 
Действительно! Другие химические элементы, например, кремний также может сформировать молекулы значительной сложности. Другое дело, что в таких размышлениях можно пойти еще дальше, как сделал американский астроном Виктор Стенджер, который утверждал, что жизнь не обязательно должна состоять и из молекул. Так сформировался вот этот условный список выдуманных существ, которые теоретически могли бы существовать в разных атмосферных и безатмосферных условиях.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаКак могли бы выглядеть инопланетные существа
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Как могли бы выглядеть инопланетные существа

Плазмоиды — существа, населяющие звездные атмосферы. Они образуются за счет магнитных сил, связанных с группами подвижных электрических зарядов.
Радиобы — жители межзвездных облаков. Они представляют собой сложные агрегаты атомов, находящихся в состоянии возбуждения.
Лавобы — организованные структуры из кремния, живущие в озерах расплавленной лавы на очень горячих планетах.
Водоробы — амебообразные формы, плавающие в жидком метане и извлекающие энергию из превращений ортоводорода в параводород.
Термофаги — вид космической жизни, выделяющий энергию из градиента температур в атмосфере или океанах планеты.
Все эти теоретически существующие виды жизни объединены по следующим параметрам: они могут извлекать и отдавать энергию, они способны сохранять форму и самовоспроизводиться. А теперь можно посмотреть: на что можно заменить воду, кислород и углерод?

Компьютерная модель мембраны клетки, способной жить на поверхности Титана
© Фото : James Stevenson
Химики: на Титане может в принципе существовать "азотная" жизнь
Универсальный растворитель "вода" может теоретически быть заменена на серную кислоту, аммиак, фтороводород и цианистый водород. Главное, что бы растворитель оставался жидким в большом интервале температур. Вода, как мы все знаем, остается жидкой в интервале от 0 °C до 100 °C (при давлении в 1 атм). А вот серная кислота, например, — до 200 °C и более. Аммиак пригодился бы в качестве растворителя на холодных планетах, так как находится в жидком состоянии при температурах от −78 до −33 °C. Однако при замерзании твердый аммиак не всплывает вверх, как вода, а тонет (у нас при таком поведении водного льда стали бы необитаемыми все реки, озера, а также прибрежные части морей и океанов).
Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет
Атомы кислорода могут быть заменены на атомы серы. При таком замещении возможно существование "серных организмов", которые могли бы существовать при более высокой температуре на суше или в океане из олеума (безводной серной кислоты). Такие условия существуют на Венере. Там практически бескислородная атмосфера: 95% углекислого газа + 5% азота. На поверхности 460 градусов тепла.

И, тем не менее, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Научного совета РАН по астробиологии Леонид Ксанфомалити на полном серьезе говорит о возможности жизни на Венере:

"Представить, что в среде, близкой к красному калению, может быть жизнь, — практически невозможно. И, все же, с помощью советских аппаратов  "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" мы смогли увидеть и флору, и фауну Венеры. Однако снимки очень плохие, и чтобы точно убедиться в существовании живых существ, нужны новые исследования".

На что же может быть заменен углерод? Среди наиболее вероятных претендентов — кремний. Конечно, соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. Но зато кремневая жизнь может существовать на планетах с температурой, значительно превышающей земную.

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