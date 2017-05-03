США
3.053 мая08:39МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые связали одомашнивание кур с распространением христианства

08:3003.05.2017
(обновлено: 08:31 03.05.2017)
0420
© REUTERS / Chaiwat SubprasomПетухи перед боем в зоопарке ТаиландаПетухи перед боем в зоопарке Таиланда
© REUTERS / Chaiwat Subprasom

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Куры были окончательно одомашнены и их яйца начали массово употребляться в пищу неожиданно поздно – в конце средних веков, примерно в 9-11 веках нашей эры, что, вероятно, связано с распространением христианства, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

"Резкий рост в численности кур связывается с традициями христианских постов, возникшими среди монахов-бенедиктинцев. Их традиции запрещали поедать мясо четвероногих животных во время поста, но эти ограничения не накладывались птиц и их яйца. Эти диетические привычки распространились по Европе и были повсеместно приняты к 1000 году нашей эры", — рассказывает Андерс Эриксон(Anders Erikson) из Кембриджского университета (Великобритания).

Проблема курицы и яйца

Куры — самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы. Считается, что они произошли от диких банкивских кур, живущих в Юго-Восточной Азии, и были одомашнены 6-8 тысяч лет до нашей эры в Юго-Восточной Азии и Китае. Как показывают недавние исследования останков древних петухов и куриц, они были декоративными домашними животными до начала эры позднего эллинизма, когда люди начали разводить их не только ради развлечений, но и рассматривать их в качестве источника мяса и яиц.

Автор статьи Ли Перри-Гал изучает древние останки пернатых
© Фото : Guy Bar-Oz
Ученые: куры были окончательно одомашнены на Ближнем Востоке

Эриксон и его коллеги утверждают, что куры стали полностью одомашненными заметно позднее, фактически в конце Средних веков, восстановив и изучив ДНК, чьи обрывки сохранились в костях кур и других птиц, захороненных на территории селений Северной Европы в последние 2,2 тысячи лет.

Как рассказывает Эриксон, их идея заключалась в том, что одомашнивание кур и других животных привело к заметным изменениям в структуре генов, управляющих важнейшими для человека характеристиками – агрессивностью птицы или млекопитающего, их плодовитостью, окраской и другими внешними чертами.

В случае с курами известны два таких участка ДНК —  ген TSHR, управляющий агрессивностью птиц и началом их цикла размножения, и ген BCDO2, связанный с цветом кожи и ног. Анализируя изменения в их структуре по мере движения в "прошлое", ученые пытались понять, когда эти гены приобрели свой современный вид, и куры были окончательно одомашнены.

Самка европейского кабана и его потомство
© Фото : Martien A.M. Groenen
Азиаты и европейцы одомашнили свиней независимо друг от друга - ученые

Причуды эволюции

Оказалось, что это произошло относительно недавно – TSHR приобрел свой современный вид примерно в 920 году нашей эры, когда большинство птиц, чьи останки были найдены в древних выгребных ямах, стали носителями двух мутантных копий этого гена.

Его мутация, как объясняют генетики, была ключевым шагом в эволюции домашних кур, так как она привела к двум вещам – куры начали нести яйца постоянно, а не только во время сезона размножения, и стали менее агрессивными, что позволило средневековым "селекционерам" выращивать и держать вместе большое количество птенцов в относительно тесных условиях.

Лошадь Пржевальского - предполагаеымй предок скакунов скифов
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.Судец
Генетики раскрыли секреты легендарных скифских лошадей

Как считают Андерс и его коллеги, подобное время полного одомашнивания кур связано с распространением христианства по Европе и закреплением его традиций среди широких слоев населения. С другой стороны, по словам ученого, нельзя исключать и то, что на этот процесс повлияла урбанизация, теплый климат и прогресс в сельском хозяйстве, потребовавшая поиска новых источников пищи для растущего населения субконтинента.

Что интересно, для гена BCDO2, связанного с желтым цветом ног кур, который фермеры используют для оценки их здоровья, эта закономерность проявлялась не так ярко. Ученые это связывают с тем, что в 19 веке селекционеры Англии активно скрещивали местных кур с экзотическими декоративными породами из Юго-Восточной Азии, обладавшими черными, зелеными ли красными ногами.

Участники ежегодного фестиваля викингов. Шетландские острова, январь 2016
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Викинги жили в Скандинавии уже 10 тысяч лет назад, заявляют ученые

"Мы привыкли считать, что есть некие отдельные "дикие" животные, и есть совсем другие домашние животные. Мы никогда не учитывали того, как естественный и искусственный отбор менялся с течением времени под действием преференций хозяев животных и экологических факторов. Мы показали, что не все черты домашних животных появились сразу после их одомашнивания, что нужно учитывать при изучении их эволюции", — заключает Грегер Ларсон (Greger Larson), еще один автор статьи из Оксфордского университета.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена