Ученые связали одомашнивание кур с распространением христианства

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Куры были окончательно одомашнены и их яйца начали массово употребляться в пищу неожиданно поздно – в конце средних веков, примерно в 9-11 веках нашей эры, что, вероятно, связано с распространением христианства, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

"Резкий рост в численности кур связывается с традициями христианских постов, возникшими среди монахов-бенедиктинцев. Их традиции запрещали поедать мясо четвероногих животных во время поста, но эти ограничения не накладывались птиц и их яйца. Эти диетические привычки распространились по Европе и были повсеместно приняты к 1000 году нашей эры", — рассказывает Андерс Эриксон(Anders Erikson) из Кембриджского университета (Великобритания).

Проблема курицы и яйца

Куры — самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы. Считается, что они произошли от диких банкивских кур, живущих в Юго-Восточной Азии, и были одомашнены 6-8 тысяч лет до нашей эры в Юго-Восточной Азии и Китае. Как показывают недавние исследования останков древних петухов и куриц, они были декоративными домашними животными до начала эры позднего эллинизма, когда люди начали разводить их не только ради развлечений, но и рассматривать их в качестве источника мяса и яиц.

Эриксон и его коллеги утверждают, что куры стали полностью одомашненными заметно позднее, фактически в конце Средних веков, восстановив и изучив ДНК, чьи обрывки сохранились в костях кур и других птиц, захороненных на территории селений Северной Европы в последние 2,2 тысячи лет.

Как рассказывает Эриксон, их идея заключалась в том, что одомашнивание кур и других животных привело к заметным изменениям в структуре генов, управляющих важнейшими для человека характеристиками – агрессивностью птицы или млекопитающего, их плодовитостью, окраской и другими внешними чертами.

В случае с курами известны два таких участка ДНК — ген TSHR, управляющий агрессивностью птиц и началом их цикла размножения, и ген BCDO2, связанный с цветом кожи и ног. Анализируя изменения в их структуре по мере движения в "прошлое", ученые пытались понять, когда эти гены приобрели свой современный вид, и куры были окончательно одомашнены.

Причуды эволюции

Оказалось, что это произошло относительно недавно – TSHR приобрел свой современный вид примерно в 920 году нашей эры, когда большинство птиц, чьи останки были найдены в древних выгребных ямах, стали носителями двух мутантных копий этого гена.

Его мутация, как объясняют генетики, была ключевым шагом в эволюции домашних кур, так как она привела к двум вещам – куры начали нести яйца постоянно, а не только во время сезона размножения, и стали менее агрессивными, что позволило средневековым "селекционерам" выращивать и держать вместе большое количество птенцов в относительно тесных условиях.

Как считают Андерс и его коллеги, подобное время полного одомашнивания кур связано с распространением христианства по Европе и закреплением его традиций среди широких слоев населения. С другой стороны, по словам ученого, нельзя исключать и то, что на этот процесс повлияла урбанизация, теплый климат и прогресс в сельском хозяйстве, потребовавшая поиска новых источников пищи для растущего населения субконтинента.

Что интересно, для гена BCDO2, связанного с желтым цветом ног кур, который фермеры используют для оценки их здоровья, эта закономерность проявлялась не так ярко. Ученые это связывают с тем, что в 19 веке селекционеры Англии активно скрещивали местных кур с экзотическими декоративными породами из Юго-Восточной Азии, обладавшими черными, зелеными ли красными ногами.

"Мы привыкли считать, что есть некие отдельные "дикие" животные, и есть совсем другие домашние животные. Мы никогда не учитывали того, как естественный и искусственный отбор менялся с течением времени под действием преференций хозяев животных и экологических факторов. Мы показали, что не все черты домашних животных появились сразу после их одомашнивания, что нужно учитывать при изучении их эволюции", — заключает Грегер Ларсон (Greger Larson), еще один автор статьи из Оксфордского университета.