Орбиту полета МКС увеличили на 800 метров

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коррекция орбиты МКС проведена в среду, высота полета станции увеличилась примерно на 800 метров, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Состоялась плановая коррекция орбиты МКС, согласно расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции увеличена на 800 метров и составляет 405,1 километра", — сказал представитель ЦУП.

Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 08.10 мск и проработали около 30 секунд.

Коррекция орбиты проводилась с целью формирования баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", который в настоящее время пристыкован к МКС.

Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.