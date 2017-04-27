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РИА Наука
РИА Наука

Орбиту полета МКС увеличили на 800 метров

08:4627.04.2017
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© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фотоВид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коррекция орбиты МКС проведена в среду, высота полета станции увеличилась примерно на 800 метров, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"Состоялась плановая коррекция орбиты МКС, согласно расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции увеличена на 800 метров и составляет 405,1 километра", — сказал представитель ЦУП.

Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 08.10 мск и проработали около 30 секунд.

Коррекция орбиты проводилась с целью формирования баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", который в настоящее время пристыкован к МКС.

Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu PoyalОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.Туманность Ориона
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
© Фото : ESA/NASAАстронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото : ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteКосмический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr / NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
© Фото : ESA/DLR/FU BerlinЗонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото : ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.Спиральная галактика NGC 1448
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
© Фото : Twitter/Thomas PesquetАмериканский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото : Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
© NASAАстронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
© Фото : ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.Остаток сверхновой N103B
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
© Фото : Роскосмос/Сергей РыжиковВ рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото : Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
© Фото : ESA/Hubble & NASAКосмический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
© Фото : ESO/L. CalçadaБлагодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото : ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey DushkinКосмическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
© Фото : Thomas PesquetФранцузский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото : Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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