Орбиту полета МКС увеличили на 800 метров
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Коррекция орбиты МКС проведена в среду, высота полета станции увеличилась примерно на 800 метров, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).
"Состоялась плановая коррекция орбиты МКС, согласно расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП, средняя высота полета станции увеличена на 800 метров и составляет 405,1 километра", — сказал представитель ЦУП.
Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 08.10 мск и проработали около 30 секунд.
Коррекция орбиты проводилась с целью формирования баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-03", который в настоящее время пристыкован к МКС.
Последний раз коррекция орбиты станции проводилась 3 апреля для формирования баллистических условий для посадки корабля "Союз МС-02" 10 апреля и последующей стыковки корабля "Союз МС-04", осуществленной 20 апреля. Двигатели служебного модуля "Звезда" включились в 17.20 мск и проработали 35,6 секунды. Средняя высота полета при этом составила 404,9 километра.
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© Фото : ESA/NASAАстронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
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Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
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© NASAАстронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
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Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
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Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.