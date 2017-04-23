В Москве завершилась научная конференция по эндокринологии и диабетологии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Москве завершился 20-й Европейский курс повышения квалификации врачей по эндокринологии, диабетологии и метаболизму, на котором ведущие специалисты из разных стран обсудили все направления клинической эндокринологии, включая сахарный диабет, детские болезни, заболевания щитовидной железы, нейроэндокринный профиль, остеопороз и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, сообщает в воскресенье пресс-служба конференции.

Масштабное научно-образовательное мероприятие организовано Европейским обществом эндокринологов и Российской ассоциацией эндокринологов при содействии ведущего в мире Эндокринологического научного центра. За три дня с докладами о наиболее актуальных темах и проблемах эндокринологии выступили специалисты из России, Нидерландов, Великобритании, Дании, Франции, Австрии, США, Израиля, Финляндии, Сербии, Польши, Хорватии, Словении, Бельгии.

"Российская наука, в частности эндокринология, уже давно прочно интегрирована в мировое научное сообщество и занимает там лидирующие позиции по количеству проводимых исследований, внедрения инновационных технологий диагностики и лечения болезней эндокринной системы", — приводит пресс-служба слова академика РАН, директора Эндокринологического научного центра Ивана Дедова.

Академик РАН, директор Института диабета ФГБУ ЭНЦ Марина Шестакова в свою очередь отмечает, что подобные международные конференции — это уникальный для врачей шанс не только обменяться опытом, но и завести рабочие знакомства.

"В рамках таких встреч создаются научные коллективы, внутри которых мы продолжаем общаться в режиме нон-стоп уже после завершения мероприятий. Мы очень активно привлекаем к подобным мероприятиям молодых специалистов — так как именно они легче всего устанавливают международные контакты и предлагают благодаря этому уникальные научные проекты", — рассказала она.

Врач-эндокринолог, заместитель председателя Российского общества молодых эндокринологов Мария Воронцова добавила, что в России крупные международные научно-практические мероприятия по эндокринологии становится регулярной практикой.

"В прошлом году мы успешно провели международную конференцию Европейского общества молодых ученых-эндокринологов и рады были передать эстафету старшим коллегам. Встреча ученых-эндокринологов в рамках 20-го Европейского курса повышения квалификации — это продолжение взаимовыгодного обмена опытом между российскими эндокринологами и мировым научным сообществом", — заявила она.

Ученые-эндокринологи со всего мира уже не первый раз приезжают в Москву: так, в июле 2016 года врачи Эндокринологического научного центра совместно с Российской и Французской академиями наук организовали первый российско-французский форум "Общественное здоровье и инновации в здравоохранении", а в сентябре 2016 года молодые эндокринологи ЭНЦ приняли 150 ученых с разных уголков планеты в рамках 4-й международной конференции Европейского общества молодых ученых-эндокринологов (EYES).