"Кассини" сфотографировал Землю и Луну с орбиты Сатурна

Портрет Земли и Луны, полученный Кассини во время последнего пролета через кольца Сатурна

Портрет Земли и Луны, полученный Кассини во время последнего пролета через кольца Сатурна

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил уникальные фотографии Луны и Земли с орбиты Сатурна, пролетая в предпоследний раз через кольца планеты-гиганта, сообщает НАСА.

Эти снимки, как рассказывают в НАСА, были получены камерами межпланетной станции 12 апреля этого года, в то время, когда "Кассини" пролетал в предпоследний раз через кольца Сатурна и получал снимки кольца A, крупнейшей газопылевой структуре в "шляпе" планеты, и двух крупных разрывов в нем.

В это время зонд находился на расстоянии в 1,4 миллиона километров от Земли, что делает данную фотографию одним из самых "далеких" портретов нашей планеты, полученных из космоса. Луна почти не видна на панорамной фотографии колец и Земли, однако когда ученые увеличили изображение и обработали его при помощи специальных алгоритмов улучшения фотографий, созданных в НАСА, им удалось увидеть спутницу нашей планеты.

© Фото : NASA "Портрет" Земли и Луны, полученный "Кассини" во время последнего пролета через кольца Сатурна © Фото : NASA "Портрет" Земли и Луны, полученный "Кассини" во время последнего пролета через кольца Сатурна

Завтра "Кассини" официально начнет последнюю фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этой луной Сатурна позволит зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в конце сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".