Экипаж корабля "Союз МС-04" перешел на борт МКС

Сотрудники Центра управления полетами во время операции по выведению на орбиту, сближению и стыковке ТПК Союз МС-04 с МКС. 20 апреля 2017

Сотрудники Центра управления полетами во время операции по выведению на орбиту, сближению и стыковке ТПК Союз МС-04 с МКС. 20 апреля 2017

КОРОЛЁВ (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-04", запущенного с Байконура утром 20 апреля, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами (ЦУП).

"Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС", — сказал он.

На орбиту прибыли россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер. На борту их приветствовали космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке и астронавт НАСА Пегги Уитсон.

Планируется, что вновь прибывший экипаж проведет на МКС 136 суток. На Землю вместе с ними вернется член предыдущего экипажа — американка Пегги Уитсон. Ранее НАСА приняло решение, что Уитсон, которая должна была вернуться на Землю в июне, продолжит свою работу на МКС до сентября.