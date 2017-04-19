Гагарин "открыл дверь в небеса" для всего мира, считает астронавт Фишер

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 19 апр — РИА Новости. Бортинженер нового экипажа МКС, американский астронавт Джек Фишер (NASA) считает, что Юрий Гагарин положил начало мирному освоению космоса, полет "Союз-Апполона", а затем и сотрудничество на МКС могут послужить ярким примером для политиков США и России, как можно договариваться.

"Дружба началась с первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина. Вы же помните эту великую фотографию, где он широко улыбается и держит в руках голубя мира. Это, наверное, моя любимая фотография из космической истории. Гагарин первым открыл дверь в небеса не только для СССР, он открыл ее для всего мира. Посмотрел на нас всех с этой фотографии и пригласил нас всех, последующих космонавтов и астронавтов, следовать за ним", — сказал Фишер.

По его словам, потом последовал грандиозный по своей значимости для разрядки напряженности во всем мире российско-американский полет "Союз-Апполон".

"Именно тогда удалось показать миру, как Россия и США могут работать вместе во время холодной войны. И вот теперь Международная космическая станция — это лучший пример международного сотрудничества и (того, как) совершать вместе в сложные моменты для стран великие дела", — подчеркнул Юрчихин.

"Мы можем послужить миру примером, потому что работаем вместе, и нет предела тому, чего мы можем достичь", — заключил американский астронавт.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с модифицированным пилотируемым кораблем "Союз МС-04", на борту которого находится первый сокращенный с трех до двух человек экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера будет запущена 20 апреля 2017 года с "Гагаринского старта", сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).