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РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли "палеолитическую Венеру" в Брянской области

11:5017.04.2017
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Статуэтка палеолитической Венеры, вырезанная из бивня мамонта
© Фото: Александр Пахунов

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские археологи нашли на территории Брянской области статуэтку женщины, вырезанную из бивня мамонта во времена ледникового периода, пополнив небольшой элитный клуб "идеалов женской красоты" каменного века, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Время верхнего палеолита, к которой относится Хотылёвская стоянка – это пора юности искусства. Казалось бы, люди того времени должны были делать только первые шаги на пути художественного творчества. Однако мы постоянно сталкиваемся с прекрасными произведениями мелкой пластики, гравировками, орнаментированными предметами. Шедевры того времени, благодаря своей выразительности и совершенству, оказывают сильное впечатление как на специалистов, так и на далёких от археологии людей", — заявил Константин Гаврилов из Института археологии РАН.

Так называемые "палеолитические Венеры" представляют собой статуэтки или рисунки женщин, изготовленные художниками и скульпторами времен каменного века из подручных материалов – камней, бивней мамонтов и клыков других крупных животных. Как считают сегодня ученые, эти грубые, но выразительные образцы искусства отражают то, какие женские качества в первую очередь ценили люди того времени.

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Если судить по уже открытым статуэткам такого типа, то красавица каменного века должна была обладать широкими бедрами, большим животом и пышной грудью. Такой внешностью тогда обладали матери, родившие и вскормившие множество детей. Впоследствии идеалы красоты поменялись, и подобные "богини плодородия"  уступили место более привлекательным, но менее жизнеспособным образам женщины.

Гаврилов и его экспедиция обнаружили еще одну статуэтку такого типа во время раскопок стоянки "Хотылево-2" в Брянской области, где первые жители России обитали во времена последнего ледникового максимума, примерно 24-21 тысяч лет назад. За последние 20 лет археологи нашли здесь множество каменных орудий труда, останки мамонтов, бизонов и других представителей мегафауны времен оледенения.

© Фото: Александр Пахунов
Статуэтка "палеолитической Венеры", вырезанная из бивня мамонта

Статуэтка "Венеры", как отмечает Гаврилов, была изготовлена около 23 тысяч лет назад, судя по возрасту пород и артефактов, окружавших ее, когда ледники достигли максимума и уже начали отступать на север. В то время, как отмечает ученый, на территории будущей Брянской области жили большие группы мамонтов, медведей и других животных, что помогало выживать первым людям на этих территориях севера Евразии.

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Открытие целой статуэтки "Венеры", по словам археолога, является достаточно большой редкостью, так как, по мнению большинства археологов, древние люди использовали их в ритуальных целях и ломали во время обрядов или при похоронах соплеменников. Эта "Венера", статуэтка относительно небольших размеров, не была захоронена и лежала в "компании" с костями мамонтов и запасами краски.

Гипертрофированные формы женской статуэтки указывают на возможную связь с культом плодородия, однако во времена верхнего палеолита ещё не было земледелия, а значит, не было и земледельческих культов плодородия. По мнению исследователей, плодородие в данном случае могло быть связано с промысловыми животными или благополучием самого племени.

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"Несмотря на то, что она изображает довольно корпулентную женщину, статуэтка выглядит удивительно изящной, видимо, благодаря вытянутым тонким ножкам. Фигурка с чуть согнутыми в коленях ногами заставляет вспомнить Данаю, как ее рисовали живописцы Нового времени", — заключает археолог.

© Фото: Константин Гаврилов
Место, где была найдена "палеолитическая Венера"

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