Археологи нашли "палеолитическую Венеру" в Брянской области

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские археологи нашли на территории Брянской области статуэтку женщины, вырезанную из бивня мамонта во времена ледникового периода, пополнив небольшой элитный клуб "идеалов женской красоты" каменного века, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Время верхнего палеолита, к которой относится Хотылёвская стоянка – это пора юности искусства. Казалось бы, люди того времени должны были делать только первые шаги на пути художественного творчества. Однако мы постоянно сталкиваемся с прекрасными произведениями мелкой пластики, гравировками, орнаментированными предметами. Шедевры того времени, благодаря своей выразительности и совершенству, оказывают сильное впечатление как на специалистов, так и на далёких от археологии людей", — заявил Константин Гаврилов из Института археологии РАН.

Так называемые "палеолитические Венеры" представляют собой статуэтки или рисунки женщин, изготовленные художниками и скульпторами времен каменного века из подручных материалов – камней, бивней мамонтов и клыков других крупных животных. Как считают сегодня ученые, эти грубые, но выразительные образцы искусства отражают то, какие женские качества в первую очередь ценили люди того времени.

Если судить по уже открытым статуэткам такого типа, то красавица каменного века должна была обладать широкими бедрами, большим животом и пышной грудью. Такой внешностью тогда обладали матери, родившие и вскормившие множество детей. Впоследствии идеалы красоты поменялись, и подобные "богини плодородия" уступили место более привлекательным, но менее жизнеспособным образам женщины.

Гаврилов и его экспедиция обнаружили еще одну статуэтку такого типа во время раскопок стоянки "Хотылево-2" в Брянской области, где первые жители России обитали во времена последнего ледникового максимума, примерно 24-21 тысяч лет назад. За последние 20 лет археологи нашли здесь множество каменных орудий труда, останки мамонтов, бизонов и других представителей мегафауны времен оледенения.

© Фото: Александр Пахунов Статуэтка "палеолитической Венеры", вырезанная из бивня мамонта

Статуэтка "Венеры", как отмечает Гаврилов, была изготовлена около 23 тысяч лет назад, судя по возрасту пород и артефактов, окружавших ее, когда ледники достигли максимума и уже начали отступать на север. В то время, как отмечает ученый, на территории будущей Брянской области жили большие группы мамонтов, медведей и других животных, что помогало выживать первым людям на этих территориях севера Евразии.

Открытие целой статуэтки "Венеры", по словам археолога, является достаточно большой редкостью, так как, по мнению большинства археологов, древние люди использовали их в ритуальных целях и ломали во время обрядов или при похоронах соплеменников. Эта "Венера", статуэтка относительно небольших размеров, не была захоронена и лежала в "компании" с костями мамонтов и запасами краски.

Гипертрофированные формы женской статуэтки указывают на возможную связь с культом плодородия, однако во времена верхнего палеолита ещё не было земледелия, а значит, не было и земледельческих культов плодородия. По мнению исследователей, плодородие в данном случае могло быть связано с промысловыми животными или благополучием самого племени.

"Несмотря на то, что она изображает довольно корпулентную женщину, статуэтка выглядит удивительно изящной, видимо, благодаря вытянутым тонким ножкам. Фигурка с чуть согнутыми в коленях ногами заставляет вспомнить Данаю, как ее рисовали живописцы Нового времени", — заключает археолог.