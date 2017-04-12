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РИА Наука
РИА Наука

Предок динозавров оказался похожим на крокодила, заявляют ученые

20:0012.04.2017
(обновлено: 20:02 12.04.2017)
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Реконструкция облика Teleocrater rhadinus, предка всех динозавров
© Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"/Gabriel Lio

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Ученые нашли в Танзании останки предположительного предка всех динозавров, который был больше похож на крокодила, чем первых "настоящих" динозавров, эорапторов, и прочих "ящеров ужаса", говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это открытие показывает, что первые динозавры имели много чего общего с первыми крокодилами, и что "птичьи" черты анатомии появились у них не сразу, как мы считали раньше. Палеонтологи не любят слово "потерянное звено эволюции", но в данном случае оно является допустимым – Teleocrater связывает динозавров и их общего предка с крокодилами", — рассказывает Кен Ангельчук (Ken Angielczyk) из Полевого музея естественной истории в Чикаго (США).

Проблема курицы, динозавра и яйца

Первые динозавры, как сегодня считают палеонтологи, появились в конце Триасового периода, около 240 миллионов лет назад, после исчезновения всех крупных звероящеров, доминировавших на Земле в Пермском периоде. Главными конкурентами динозавров за корону самых успешных животных на Земле были крокодилы, достигавшие в те времена гигантских размеров и обитавших не только в водоемах, но и на суше.

Древний прото-крокодил Carnufex carolinensis, первая альфа-рептилия Америки
© Фото: Jorge Gonzales
Ученые: крокодилы были топ-хищниками Америки до пришествия динозавров

И крокодилы, и динозавры являются близкими родственниками, чьи предки разделились, как сегодня полагают ученые, в середине Триасового периода. Как и когда это произошло, палеонтологи пока не знают, так как окаменелости этого времени достаточно редки. С другой стороны, большинство ученых полагало, что они достаточно быстро разошлись, так как древнейшие динозавры не похожи на крокодилов – они имели длинные гибкие шеи, умели ходить на двух ногах и их конечности были приспособлены для быстрого бега.

Ангельчук и его коллеги обнаружили, что на самом деле первые предки динозавров были больше похожи на крокодилов, чем на своих ближайших потомков, изучая породы середины триаса, сформировавшиеся на юге Танзании в окрестностях реки Рухуху. 

Ученый Техасского университета исследует останки трехглазой рептилии, жившей примерно 225 миллионов лет назад
© Thomson Reuters 2017. University of Texas/ Matthew Brown
Ученые: "двойники" динозавров жили на Земле 225 миллионов лет назад

Здесь палеонтологи обнаружили останки трехметрового существа, не похожих ни на эорапторов, первых динозавров, живших в Аргентине 230 миллионов лет назад, ни ньясазавров, конкурентов эорапторов, найденных авторами статьи в Танзании в 2012 году, ни на других динозавров и их древних родичей. В целом, можно сказать, что оно не было похожим ни на одну древнюю рептилию или их современных потомков.

Динозавроптицекрокодил

Это животное, как рассказывает Ангельчук, было больше похоже на варана или "худого" крокодила с необычно длинными ногами и шеей, чем на динозавра – оно передвигалось на четырех ногах и обладало примитивными суставами, не позволявшими ему бегать быстро, а также имело ряд других черт древних и современных крокодилов.

© Natural History Museum, London/Mark Witton
Так художник представил себе предка всех динозавров, Teleocrater rhadinus, поедающего останки звероящера

Тем не менее, оно было динозавром, так как общее устройство его анатомии было ближе к "ящерам ужаса", чем к крокодилам. К примеру, их шейные ребра были длиннее, чем остальные кости аналогичного типа, а также они имели уникальную форму, не характерную для крокодилов. Вдобавок, это загадочное создание имело челюсти динозавра и необычные для крокодилов передние лапы.

Ученые назвали это причудливое существо Teleocrater rhadinus, что означает "худое животное с закрытыми впадинами таза", что отсылает нас на неспособность этих животных бегать так же быстро, как динозавры.

Как это часто бывает в палеонтологии, Teleocrater rhadinus был на самом деле открыт гораздо раньше, в середине 1950 годов, когда британский палеонтолог Алан Чариг изучал окаменелости, найденные его командой в Танзании в 1930 годах. Он не придал значения этим причудливым останкам и не увидел в них предка всех динозавров, так как найденные им останки не были полными, в отличие от находок авторов статьи.

Палеонтологи нашли древнейшего динозавра в историческом музее Лондона

Ангельчук и его коллеги исправили ошибку Чарига, назвав свою находку тем именем, которое для нее придумал их британский предтеча. Как считают ученые, открытие Teleocrater rhadinus полностью переворачивает историю эволюции птиц, динозавров и крокодилов и закрывает важнейший пробел в истории их возникновения, о котором ученые спорили уже несколько десятилетий.

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