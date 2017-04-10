Корабль с возвращающимся на Землю экипажем МКС отстыковался от станции

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 апр — РИА Новости. Пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС-02" с экипажем миссии МКС 49/50 отстыковался от Международной космической станции, сообщили журналистам в понедельник в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 51/52 работу на орбите продолжат Олег Новицкий (Россия), Пегги Уитсон (США) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (Франция).

Ожидается, что в 13.58 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4G. Приземление спускаемой капсулы ожидается в 14.20 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-04" с экипажем очередной миссии МКС 51/52 всего с двумя космонавтами на борту запланирован на 20 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер, вместо третьего члена экипажа на МКС отправится 70-килограммовый ящик с грузами.