"Энергия" открывает центр виртуального проектирования космических кораблей
16:3307.04.2017
(обновлено: 17:16 07.04.2017)
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КОРОЛЕВ (Московская область), 7 апр — РИА Новости. Центр виртуального проектирования космических кораблей и модулей открылся в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", сообщил журналистам в пятницу гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
"Сегодня с этим центром мы открываем виртуальный мир в стенах РКК "Энергия", — сказал он на встрече, посвященной открытию центра виртуального проектирования в РКК "Энергия".
По его словам, в корпорации "максимально серьезно относятся к словам "виртуальный мир". Новый центр позволит на самых ранних этапах создания избегать всех возможных ошибок и экономить время и средства, которые при использовании стандартных технологий пришлось бы потратить на создание полноценных макетов.
Как отметил Солнцев, подобная технология позволит поддерживать "постоянную виртуальную связь" между "макетом" и конструкторской документацией. Инженеры смогут с помощью технологий виртуальной реальности "входить" в "корабли, которых в материале пока нет" и работать в искусственно созданном виртуальном пространстве, отрабатывая тем самым наиболее эргономически оптимальную компоновку корабля. Те работы, которые будут проводиться над виртуальным макетом, автоматически документируются.
Кроме отработки инженерных решений, центр позволит разрабатывать оптимальную технологию изготовления космического аппарата — у "вошедшего" в виртуальный корабль имеется возможность выбора технологического инструмента из тех, которыми пользуются рабочие "на местах". Таким образом удастся тренировать определенные навыки сборщиков и контролеров на производстве.
Кроме того, РКК "Энергия" планирует в дальнейшем создание не только макетов отдельных аппаратов, но целого "производственного облака", объединяющего рабочие места.
"Мы создаем "облако", в котором будут находиться рабочие места на производстве. Я думаю, что по мере эксплуатации продукта, мы начнем развивать его достаточно быстро", — отметил Солнцев.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
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