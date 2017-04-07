"Энергия" открывает центр виртуального проектирования космических кораблей

КОРОЛЕВ (Московская область), 7 апр — РИА Новости. Центр виртуального проектирования космических кораблей и модулей открылся в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", сообщил журналистам в пятницу гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Сегодня с этим центром мы открываем виртуальный мир в стенах РКК "Энергия", — сказал он на встрече, посвященной открытию центра виртуального проектирования в РКК "Энергия".

По его словам, в корпорации "максимально серьезно относятся к словам "виртуальный мир". Новый центр позволит на самых ранних этапах создания избегать всех возможных ошибок и экономить время и средства, которые при использовании стандартных технологий пришлось бы потратить на создание полноценных макетов.

Как отметил Солнцев, подобная технология позволит поддерживать "постоянную виртуальную связь" между "макетом" и конструкторской документацией. Инженеры смогут с помощью технологий виртуальной реальности "входить" в "корабли, которых в материале пока нет" и работать в искусственно созданном виртуальном пространстве, отрабатывая тем самым наиболее эргономически оптимальную компоновку корабля. Те работы, которые будут проводиться над виртуальным макетом, автоматически документируются.

Кроме отработки инженерных решений, центр позволит разрабатывать оптимальную технологию изготовления космического аппарата — у "вошедшего" в виртуальный корабль имеется возможность выбора технологического инструмента из тех, которыми пользуются рабочие "на местах". Таким образом удастся тренировать определенные навыки сборщиков и контролеров на производстве.

Кроме того, РКК "Энергия" планирует в дальнейшем создание не только макетов отдельных аппаратов, но целого "производственного облака", объединяющего рабочие места.

"Мы создаем "облако", в котором будут находиться рабочие места на производстве. Я думаю, что по мере эксплуатации продукта, мы начнем развивать его достаточно быстро", — отметил Солнцев.