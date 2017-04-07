"Хаббл" получил фотографии Юпитера в момент его сближения с Землей

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии Юпитера в тот момент, когда планета-гигант максимально сблизилась с Землей за последние два года, сообщает сайт космического телескопа.

"Наша команда провела эти наблюдения как раз в тот момент, когда зонд Juno сблизился с Юпитером и пролетел на минимально возможном расстоянии от него. Сравнение снимков и данных наблюдений, полученных "Хабблом" и Juno, помогут нам узнать много нового о планете", — заявили представители НАСА.

По этой причине, самые четкие на сегодняшний день фотографии Юпитера, как отмечают ученые, были получены не в день максимального сближения Юпитера и Земли, который наступает сегодня, а еще в понедельник, когда Juno начал шестой виток вокруг планеты-гиганта.

So, you've seen the new image of Jupiter but want to know more? Check out this video on all things Jupiter!

WATCH: pic.twitter.com/Y3LD9zs3iV — Hubble (@NASAHubble) April 6, 2017

Фотографии были получены с расстояния в примерно 667 миллионов километров, благодаря чему "Хаббл" смог увидеть мельчайшие детали на поверхности Юпитера, размер которых составляет всего 130 километров. На этих снимках, как поясняют ученые, можно увидеть не только "Великое красное пятно", "Малое красное пятно" и другие гигантские ураганы Юпитера, но и более мелкие структуры.

Размеры великого пятна, гигантского урагана размером с Землю, в очередной раз уменьшились, и у ученых по-прежнему нет объяснения тому, почему это происходит и почему данный штор существует в атмосфере Юпитера уже более 150 лет. Сегодня многие планетологи считают, что пятно является своеобразной "грелкой", которая перекачивает тепло из недр Юпитера в его верхние слои и не дает им остыть.

Следующее такое сближение Юпитера и Земли состоится в мае 2018 года, и ученые планируют продолжить наблюдения за тем, как будет меняться форма великого пятна и других крупных ураганов самой большой планеты Солнечной системы.