"Хаббл" получил фотографии Юпитера в момент его сближения с Землей

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии Юпитера в тот момент, когда планета-гигант максимально сблизилась с Землей за последние два года, сообщает сайт космического телескопа.

"Наша команда провела эти наблюдения как раз в тот момент, когда зонд Juno сблизился с Юпитером и пролетел на минимально возможном расстоянии от него. Сравнение снимков и данных наблюдений, полученных "Хабблом" и Juno, помогут нам узнать много нового о планете", — заявили представители НАСА.

По этой причине, самые четкие на сегодняшний день фотографии Юпитера, как отмечают ученые, были получены не в день максимального сближения Юпитера и Земли, который наступает сегодня, а еще в понедельник, когда Juno начал шестой виток вокруг планеты-гиганта.

