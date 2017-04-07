Геологи нашли следы первичных пород Земли на Гавайях

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Ученые обнаружили в выбросах вулканов на Гавайских островах следы пород, сформировавшихся всего через 50 миллионов лет после рождения Земли и остывания ее первичной материи, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Сегодня геологи активно дискутируют о том, когда в недрах Земли начались тектонические процессы, когда возникли ее первые континенты, и когда наша планета приобрела свой магнитный щит, защищающий жизнь от космических лучей и солнечного ветра.
Мундль и ее коллеги нашли образец более глубинных пород времен "сотворения Земли", изучая выбросы вулканов на Гавайских островах. Анализируя доли изотопов в породах, которые были выброшены на поверхность Земли в 1959 году во время извержения вулкана Килауэа, ученые заметили нечто необычное: доли изотопов гелия и вольфрама в них были не похожими ни на что на Земле.
В них, как рассказывает Мундль, содержалось необычно много гелия-3 и мало вольфрама-182. Эта комбинация подсказала ученым, что они имеют дело с самыми древними породами на Земле.
Это позволяет использовать вольфрам-182 в качестве индикатора возраста пород. Его доля будет выше в более древних породах в силу склонности вольфрама мигрировать в сторону ядра планеты и ниже – в более молодых породах, переживавших полную переплавку. Аналогичным образом, породы, поднимавшиеся к поверхности Земли от самого ядра, будут иметь в себе необычно низкую концентрацию вольфрама-182, так как он просто не успел опуститься до такой глубины.
Другим индикатором возраста горных пород является концентрация гелия-3 – чем его больше, тем древнее породы, так как его "большой брат" гелий-4 возникает при распаде урана, тория и других радиоактивных элементов и перемешивается с "первичным" гелием-3 при переплавке.
Соответственно, комбинация высокой доли гелия-3 и низкой доли вольфрама-182, как объясняет Мундль, говорит о том, что вулкан Килауэа выбросил древнейшие породы планеты, которые сформировались в первые 50 миллионов лет существования Солнечной системы. Изучение этих первичных пород, как надеются ученые, поможет понять, из чего состояла Земля в первые мгновения своей жизни, и как особенности ее состава могли повлиять на ее дальнейшую эволюцию.