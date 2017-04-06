В Приморье археологи узнали, чем питались жители края во времена неолита

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Археологи ДВФУ выяснили, что рацион питания жителей континентальной части края во времена неолита состоял в основном из пресноводных рыб и лесных животных и растений, сообщает пресс-служба вуза.
Как сообщил руководитель лаборатории, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы гуманитарных наук Александр Попов, совместно с коллегами из Университета Токио и Агентства по делам культуры правительства Японии проведены сравнительные лабораторные исследования пищевого нагара с фрагментов керамической посуды из нескольких неолитических поселений Приморья. Новые данные позволяют ученым больше узнать об образе жизни древних людей, времени существования археологических культур и сложных этнических процессах в историческом прошлом Азиатско-Тихоокеанского региона.
Лаборатория комплексных археологических исследований объектов культурного наследия создана в 2015 году в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ среди ведущих научно-образовательных центров (Проект 5-100). Большое внимание исследователи уделяют сохранению объектов культурного наследия, проведению спасательных и научных раскопок, в которых вместе с опытными учеными принимают участие студенты ДВФУ.