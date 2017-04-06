В Приморье археологи узнали, чем питались жители края во времена неолита

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Археологи ДВФУ выяснили, что рацион питания жителей континентальной части края во времена неолита состоял в основном из пресноводных рыб и лесных животных и растений, сообщает пресс-служба вуза.

"Археологи ДВФУ выяснили, чем питались древние жители Приморского края. Результаты исследования обугленных остатков на внутренней части керамики достоверно показали состав пищи древних людей. Стало известно, что рацион населения континентальной части Приморья в эпоху позднего каменного века состоял, в основном, из пресноводных рыб и лесных животных и растений, тогда как в прибрежных культурах в пище преобладали морские организмы", — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель лаборатории, директор Учебно-научного музея ДВФУ Школы гуманитарных наук Александр Попов, совместно с коллегами из Университета Токио и Агентства по делам культуры правительства Японии проведены сравнительные лабораторные исследования пищевого нагара с фрагментов керамической посуды из нескольких неолитических поселений Приморья. Новые данные позволяют ученым больше узнать об образе жизни древних людей, времени существования археологических культур и сложных этнических процессах в историческом прошлом Азиатско-Тихоокеанского региона.

Лаборатория комплексных археологических исследований объектов культурного наследия создана в 2015 году в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ среди ведущих научно-образовательных центров (Проект 5-100). Большое внимание исследователи уделяют сохранению объектов культурного наследия, проведению спасательных и научных раскопок, в которых вместе с опытными учеными принимают участие студенты ДВФУ.