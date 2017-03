Falcon 9 с многоразовой первой ступенью успешно запустила спутник SES-10

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 осуществила успешный запуск спутника SES–10, совершив "революцию" в космической индустрии: она стала первой орбитальной ракетой с многоразовой первой ступенью.

Трансляцию запуска и посадки первой ступени вела компания SpaceX.

Исторический запуск

Старт ракеты, который компания позиционировала как исторический, был дан в расчетные 01:27 со стартовой площадки 39А на космодроме мысе Канаверал во Флориде. Долгожданный запуск ознаменовал первый повторный запуск первой ступени, которая уже использовалась при запуске грузового корабля Dragon к МКС весной 2016 года. С 2015 года по настоящее время SpaceX в общей сложности удалось сохранить восемь первых ступеней ракеты-носителя, и первый повторный полет был давно ожидаем.

В компании уверены, что многоразовость сделает космические полеты более дешевыми, хотя точной оценки этому нет. Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявлял, что повторное использование первой ступени позволит сэкономить около 30% стоимости запуска. Однако в октябре прошлого года президент компании SpaceX Гвин Шотуэлл призналась, что экономия была переоценена и в реальности "скидка" за повторное использование первой ступени на начальном этапе составит около 10%. По ее словам, такая "скидка" является логичным снижением стоимости за счет экономии, возможной при повторном использовании первой ступени. Президент компании не исключила, что в будущем стоимость повторно используемых ракет-носителей может подешеветь. Стоимость одного запуска Falcon 9 составляет около 61 миллиона долларов.

Революционная посадка

Традиционно для всех последних запусков SpaceX не ограничилась стартом: менее чем через 10 минут после старта первая ступень приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане с романтичным названием Of Course I Still Love You. Компания осуществляет посадки первой ступени как на баржу, так и на космодром.

По мере того как SpaceX и вместе с ней вся индустрия следили за посадкой первой многоразовой ракеты, ее вторая ступень продолжила вывод спутника на орбиту. Приблизительно через полчаса после старта компания подтвердила, что SES-10 выведен на геостационарную орбиту.

Владелец спутника, зарегистрированная в Люксембурге компания SES, также была первой коммерческой спутниковой компанией, осуществившей запуск аппарата на геостационарную переходную орбиту на ракете компании SpaceX в декабре 2013 года. SES-10 предназначен для передачи телевизионного сигнала над странами Латинской Америки, срок его службы рассчитан на 15 лет.

Илон Маск назвал успешный запуск и посадку первой ступени "революцией" в космических полетах, он подчеркнул, что SpaceX работала над этим 15 лет. По его словам, компании "удалось доказать реальность того, что многие считали невозможным". Компания вела трансляцию запуска, которую сопровождала бурная радостная реакция сотрудников.