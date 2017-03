SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, трансляцию ведет компания SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 осуществляет запуск коммуникационного спутника SES–10. Это первый повторный запуск первой ступени ракеты. Старт ракеты был дан в 01.27 мск в пятницу, через 9 минут первая ступень приземлилась на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантике.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на "Of Course I Still Love You" – первый в мире повторный полет ракеты орбитального класса", — сообщила компания.

С декабря 2015 года по настоящее время компании удалось, с учетом успешной посадки сегодня, сохранить после запуска девять первых ступеней Falcon.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты.