SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 во второй полет

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). До этого ни разу в истории не происходил запуск ракеты, первая ступень которой уже побывала в космосе. Трансляцию старта можно посмотреть на сайте компании SpaceX.

Старт был дан в расчетные 01.27. Приблизительно через полчаса SpaceX сообщила, что спутник SES-10, который несла ракета, выведен на геостационарную орбиту. SES-10 предназначен для передачи телевизионного сигнала над странами Латинской Америки, срок его службы 15 лет.

Предыдущий запуск ракеты-носителя состоялся весной 2016 года. Глава SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск и посадку первой ступени "революцией" в космической отрасли. Он подчеркнул, что его компания работала над этим 15 лет.