Китай летом запустит первый спутник для навигационной системы "Бэйдоу-3"

ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в июле 2017 года провести запуск первого спутника для навигационной системы "Бэйдоу-3".
"Бэйдоу" — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет обеспечивать навигационные услуги по всему миру. Глобальная сеть "Бэйдоу" будет состоять в общей сложности из 35 спутников.
Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай планирует в 2017 году осуществить порядка 30 запусков в космос. Среди них, в частности, в рамках программы зондирования Луны планируется запуск с помощью самой мощной ракеты-носителя КНР "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.