Китай летом запустит первый спутник для навигационной системы "Бэйдоу-3"

ПЕКИН, 18 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в июле 2017 года провести запуск первого спутника для навигационной системы "Бэйдоу-3".

Как передает в среду агентство Синьхуа, об этом заявила компания-разработчик — Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). В настоящий момент Китай вывел на орбиту 23 спутника для обеспечения навигации, из которых 14 относятся к системе "Бэйдоу-2". Как сообщили в CASC, компания планирует в течение года запуск в общей сложности от шести до восьми спутников для системы "Бэйдоу-3". Новые спутники будут обладать более продолжительным рабочим циклом — до 12 лет.

"Бэйдоу" — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет обеспечивать навигационные услуги по всему миру. Глобальная сеть "Бэйдоу" будет состоять в общей сложности из 35 спутников.

Ранее Китай опубликовал "Белую книгу" по космическим исследованиям, согласно которой КНР планирует в 2018 году начать предоставлять основные навигационные услуги странам вдоль нового Шелкового пути за счет своей навигационной системы "Бэйдоу".

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай планирует в 2017 году осуществить порядка 30 запусков в космос. Среди них, в частности, в рамках программы зондирования Луны планируется запуск с помощью самой мощной ракеты-носителя КНР "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.