Airbus объявил конкурс по созданию космической лазерной системы связи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейская компания Airbus объявила международный конкурс Enter the SpaceDataHighway для создания уникальной космической лазерной системы коммуникаций, победитель получит инвестиции в размере 75 тысяч евро и поддержку бизнес-инкубатора Airbus BizLab, сообщил РИА Новости представитель Airbus.

"Технология SpaceDataHighway обеспечивает передачу больших объемов данных со скоростью до 1,8 гигабит в секунду посредством высокоскоростного лазерного соединения для связи в космосе. Запущенная 23 ноября 2016 года, SpaceDataHighway на сегодняшний день представляет собой самую амбициозную и передовую систему коммуникации. Для поощрения дальнейших инноваций и расширения сфер применения технологии Airbus объявляет конкурс идей Enter the SpaceDataHighway. Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, стартапы, предприниматели и студенты", — отметил представитель компании.

По его словам, победитель получит инвестиции в размере 75 тысяч евро и сможет рассчитывать на поддержку и опыт Airbus Bizlab, хаба инноваций компании.

"Airbus Bizlab представляет собой бизнес-инкубатор, предлагающий предпринимателям или стартапам принять участие в шестимесячной обучающей программе. В запуске продукта участникам будут помогать инженеры, эксперты по развитию бизнеса и коучи. Проект, занявший второе место, получит приз в размере 25 тысяч евро на запуск краудфандинговой кампании на базе новейшей платформы SpaceStarters. Платформа позволяет бизнесу и стартапам в сфере космических технологий собрать необходимые средства для воплощения бизнес-идей в жизнь", — уточнил представитель Airbus.

SpaceDataHighway – это уникальная космическая система, представляющая собой широкий канал связи, обеспеченный лазерным соединением и поддерживаемый спутниками-ретрансляторами на геостационарной орбите. Уникальная технология позволяет безопасно передавать информацию в режиме, приближенном к реальному времени. Она сможет революционным образом повлиять на деятельность в различных сферах, в том числе, в преодолении гуманитарных кризисов, обеспечении безопасности мореплавания и защите окружающей среды. На начальном этапе система будет использоваться спутниками Sentinel, используемыми в рамках программы ЕС по наблюдению Земли Copernicus. Также система SpaceDataHighway сможет оперативно передавать информацию и на другие объекты – воздушные суда, беспилотные летательные аппараты и МКС.

Инициатива стартовала при поддержке Европейской комиссии и Европейского космического агентства, которые совместно с компанией Airbus разработали программу SpaceDataHighway в рамках государственно-частного партнерства.

Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли. Компания предлагает наиболее широкий спектр пассажирских самолетов до 600 кресел. Airbus – первый в Европе и второй в мире игрок космической отрасли.