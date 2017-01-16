Airbus объявил конкурс по созданию космической лазерной системы связи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейская компания Airbus объявила международный конкурс Enter the SpaceDataHighway для создания уникальной космической лазерной системы коммуникаций, победитель получит инвестиции в размере 75 тысяч евро и поддержку бизнес-инкубатора Airbus BizLab, сообщил РИА Новости представитель Airbus.
По его словам, победитель получит инвестиции в размере 75 тысяч евро и сможет рассчитывать на поддержку и опыт Airbus Bizlab, хаба инноваций компании.
"Airbus Bizlab представляет собой бизнес-инкубатор, предлагающий предпринимателям или стартапам принять участие в шестимесячной обучающей программе. В запуске продукта участникам будут помогать инженеры, эксперты по развитию бизнеса и коучи. Проект, занявший второе место, получит приз в размере 25 тысяч евро на запуск краудфандинговой кампании на базе новейшей платформы SpaceStarters. Платформа позволяет бизнесу и стартапам в сфере космических технологий собрать необходимые средства для воплощения бизнес-идей в жизнь", — уточнил представитель Airbus.
Инициатива стартовала при поддержке Европейской комиссии и Европейского космического агентства, которые совместно с компанией Airbus разработали программу SpaceDataHighway в рамках государственно-частного партнерства.
Airbus – мировой лидер в авиационной и космической отрасли. Компания предлагает наиболее широкий спектр пассажирских самолетов до 600 кресел. Airbus – первый в Европе и второй в мире игрок космической отрасли.