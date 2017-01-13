Кимброу и Песке завершили второй для экипажа МКС в 2017 году выход в космос

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Астронавты Роберт Кимброу и Тома Песке завершили шестичасовые работы на внешней поверхности МКС и благополучно вернулись на станцию, НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.

Командир экипажа астронавт НАСА Кимроу и борт-инженер астронавт ЕКА Песке покинули шлюзовой отсек станции в 14:22 мск. Их пребывание за бортом станции продолжалось 5 часов 58 минут. За это время астронавты успешно осуществили установку и подключение трех литий-ионных батарей, а также выполнили еще шесть дополнительных заданий по техническому обслуживанию станции.

"Все благополучно", — резюмировал ведущий трансляции. По завершении стабилизации давления в шлюзовом отсеке "Квест" астронавты войдут на станцию, затем при помощи других членов экипажа приступят к снятию скафандров.

Почти шесть часов пребывания на внешней поверхности МКС прошли без проблем как для Кимброу, который вышел в открытый космос в четвертый раз, так и для дебютанта космического полета француза Тома Песке.

Нынешний выход в открытый космос стал вторым на МКС с начала года и 197-м с начала работы станции.