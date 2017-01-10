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РИА Наука
РИА Наука

Искусственный интеллект выяснил, когда футбол стал важнее политики

11:2510.01.2017
(обновлено: 13:48 10.01.2017)
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Разносчик газет в Лондоне, Великобритания. Май 1940
© AP Photo

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Система искусственного интеллекта проанализировала последние 150 лет истории Великобритании по нескольким десяткам городских газет, уловив все крупные исторические тренды и выяснив, когда футбол стал важнее политики, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Мы показали, что вычислительные методы могут раскрыть важную связь исторических событий и культурных трендов с содержанием большого массива текстов за определенный исторический период. С другой стороны, не все можно автоматизировать – то, насколько важными были эти связи для человечества, может выяснить только человек, и эта часть истории никогда не станет вотчиной машин", — заявил Том Лэнсдолл-Уэлфейр (Tom Landsall-Welfare) из Бристольского университета.

До начала 20 века печатная пресса была фактически единственным источником информации для большинства обывателей, однако ее роль в формировании общественного мнения и политики оставалась почти неизученной. Одна из причин — объем печатных изданий: "ручной" анализ даже нескольких десятков газет за полвека или век потребует нескольких лет, если не десятилетий непрерывной работы.

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Лэнсдолл-Уэлфейр и его коллеги решили восполнить этот пробел, воспользовавшись двумя продуктами современной цивилизации – нейросетями, которые применяются для анализа баз данных и больших массивов текстов в лингвистике, и электронным архивом газет, который подготавливается частной генеалогической компанией findmypast.

Обширный архив газет findmypast помог ученым проанализировать свыше сотни местных газет и прочих периодических изданий, выходивших на территории Британии с 1800 по 1950 год. В общей сложности за это время их корреспонденты и редакторы подготовили и опубликовали примерно 35 миллионов статей и других текстов, которые содержат около 29 миллиардов слов. Это, по оценкам ученых, около 14% общего объема информации в прессе за весь указанный период.

Для анализа ученые создали систему искусственного интеллекта, которая "читала" газеты, искала в них различные ключевые слова, оценивала частоту их употребления, важность и другие параметры, интересные для историков и культурологов. Это позволило системе ИИ выделить важнейшие и самые резонансные события и раскрыть множество закономерностей, в том числе неочевидных, вытекающих из общей канвы той информации, которая публиковалась газетами в течение полутора веков.

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К примеру, 1898 год стал своеобразным историческим водоразделом, при пересечении которого электричество вытеснило пар в сознании британцев. Поезда стали популярнее лошадей спустя еще четыре года. Кроме того, ИИ раскрыл четыре финансовых кризиса 19 века, произошедших в середине 20-х, 40-х, 50-х и 60-х годов.

С точки зрения социальной жизни, крупнейшие изменения произошли на рубеже веков. Начиная примерно с 1890-х годов политика стала стремительно терять в популярности, вытесняясь театром, кино, эстрадой, футболом и другими видами спорта. Перемены коснулись и национальной идентичности: в начале 20 века понятие "Англия" было постепенно вытеснено из жизни "Британией". До этого жители королевства в целом считали себя "англичанами", а не "британцами".

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Лэнсдолл-Уэлфейр планирует продолжить анализ газетных данных, перейдя от более общих к более частным закономерностям – в частности, есть замысел вычислить рейтинги политиков, ученых и деятелей культуры. К примеру, уже известно, что лорд Пальмерстон, британский премьер в 1860-х годах, выдвинувший идеи "реальной политики", был более популярен в прессе, чем его главный критик Бенджамин Дизраэли, а политики в целом были более известны и воспринимались более негативно, чем ученые или деятели культуры.

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РИА Наука
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Константин Дидрих
    Вся соль в том, что логосферу - сферу общественной жизни, связанную с "логосом" ("словом", главным образом, печатным) - создает субкласс наймитов от СМИ. Таким образом, данным анализ печатных СМИ отражает именно тренды манипулятивного управления общественным сознанием за указанный период. Т.е., короче говоря, это не людям футбол стал интереснее политики - это людям в н у ш и л и, что футбол (кино, рок-музыка) для них важнее и интереснее, чем политика, экономика и т. д.
    13:40
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • rskomi
    Какой то глупый искусственный интеллект. Или эти исследования проводили британские учёные? Мне, всем моим знакомым, родственникам глубоко фиолетово до футбола.
    20:05
    10.01.2017
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