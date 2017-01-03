Российские физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири

НОВОСИБИРСК, 3 янв – РИА Новости. Физики российских НИИ, которые сейчас участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться для реализации перспективного проекта в Институте ядерной физики (ИЯФ, Новосибирск), сообщил РИА Новости замдиректора сибирского института Евгений Левичев.
"Первый из шести одобренных правительством mega-science проектов — коллайдер NICA, прошел финансирование, и это внушает надежду, что будет реализован и наш проект. Кроме того, мы в Дубне обсуждали объединение физических институтов России для реализации таких проектов. Надеюсь, что объединившись, у нас будет больше потенциала, чтобы "пробить" проект", — сказал он.
Левичев отметил, что, несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средств на реализацию проекта Супер Чарм-Тау фабрики, ИЯФ использует все возможные способы финансирования, в том числе грант Российского научного фонда для того, чтобы готовиться к его реализации.
"В 2016 году мы сконцентрировались на работах, связанных с инжекционной частью комплекса – это комплекс установок, ускорителей, которые производят электроны (материю) и позитроны (антиматерию), которые будут сталкиваться в коллайдере", — рассказал ученый.
Столкновение "лоб в лоб" - новый рекорд Большого адронного коллайдера
"Это событие больше символическое, никто не сомневался, что соударения будут," - сказал журналистам Игорь Голутвин, научный руководитель научно-методического отделения Лаборатории физики частиц Объединенного института ядерных исследований. На фото: руководитель семинара "Физика на Большом адронном коллайдере (LHC)" Игорь Голутвин после регистрации первого соударения протонов мощностью 3,5 ТЭВ.
Создание установки БАК началось в конце 1990-х годов, а в сентябре 2008 года она была торжественно запущена: физики успешно провели пучки протонов в обоих направлениях. Уже через неделю на ускорителе произошла крупная авария, связанная с выходом одного из магнитов из сверхпроводящего состояния.
В течение года специалисты ЦЕРНа проводили работы по повышению надежности электрических соединений между системой питания магнитов и устанавливали систему защиты QPS, которая предохраняет сверхпроводящие магниты от подобных аварий. Большой адронный коллайдер был вновь запущен после годичного перерыва 20 ноября 2009 года. В 2012 году коллайдер будет остановлен для подготовки к переходу на полную проектную мощность, которая составляет 14 тераэлектронвольт - в семь раз больше, чем на ближайшем конкуренте, американском коллайдере Тэватрон.
Участие российских ученых в уникальных проектах масштаба Большого адронного коллайдера, не менее престижно, чем число полученных страной медалей на Олимпиаде, считает академик-секретарь Отделения физических наук РАН (Российской акакдемии наук) Виктор Матвеев. Об этом он сообщил журналистам во вторник на семинаре в Дубне, посвященном первым столкновениям протонов на Большом адронном коллайдере. На фото: академик-секретарь Отделения физических наук РАН Виктор Матвеев.
Академик рассказал, что участие России в создании большого адронного коллайдера началось еще в 1996 году, когда было подписано соглашение между правительством РФ и ЦЕРНом. Тогда Россия обязалась выделять на проект 6 миллионов долларов в год в течение десяти лет. Матвеев подчеркнул, что Россия в проекте создания коллайдера имеет абсолютно равноправный статус по отношению к другим участникам проекта, хотя не имеет статуса члена ЦЕРНа. На фото: элементы сверхпроводящего ускорителя ядер и тяжелых ионов в лаборатории физики высоких энергий в Объединенном институте ядерных исследований.
"В проекте БАКа она (Россия) участвует на равных. Общий вклад России в проект составляет около семи процентов, 700 физиков и инженеров участвуют в этом проекте", - сказал ученый. На фото: ускорительный зал лаборатории физики высоких энергий в Объединенном институте ядерных исследований.
Матвеев рассказал, что в создании ускорителя участвовали практически все физические институты страны, в частности, институты РАН, институты, входившие в систему "Росатома", крупнейшие университеты страны, в частности, МГУ. Производство оборудования для коллайдера осуществлялось на многих российских предприятиях. В частности, 80 тысяч кристаллов вольфрамата свинца для детектора CMS были изготовлены в российском Богородицке Тульской области. На фото: элементы сверхпроводящего ускорителя ядер и тяжелых ионов в лаборатории физики высоких энергий в Объединенном институте ядерных исследований .
В свою очередь, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев отметил, что институт очень активно участвует в пректе NICA и надеется, что точно также физики Дубны и других институтов будут участвовать и в проекте сибирского коллайдера. "Речь не идет о формальном объединении, а о том, что коллективы физиков, инженеров, конструкторов в ходе успешной реализации первого проекта NICA смогут показать свою результативность, работоспособность и это будет серьезным основанием для государства продолжить работу в этом направлении", — сказал он.
Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами ИЯФ с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России. Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 миллиардов рублей.
В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, который вел бы полномасштабные исследования в этой области энергий. Это значит, что при создании Супер Чарм-Тау фабрики в ИЯФ СО РАН, станет возможным обнаружение принципиально новой информации о строении элементарных частиц. Это позволит России занять перспективную нишу в передовом направлении мировой науки.
Существует три направления, позволяющие концентрировать усилия на создании принципиально новых технологий: - исследование космоса; - исследование свойств материи на глубоком уровне - сейчас это Большой Адронный Коллайдер и другие ускорители; - военные технологии - для убийства людей. Современный мир в очень значительной степени стал современным благодаря тем технологиям, которые были созданы при исследовании космоса и "элементарных частиц". Наверное, многие не знают, что WWW (то самое место, где мы читаем документы и сейчас общаемся) создали в CERN - европейском центре ядерных исследований, где сейчас идут работы над Большим Адронным Коллайдером. И в то время многие задавали вопрос, зачем тратить деньги на такие исследования. Ответ очень простой: не было бы раньше подобных затрат - не было бы ни электричества в домах, ни холодильников, ни телевизоров, ни компьютеров, ни мобильников, ни интернет... Не было бы автомобилей, самолётов, поездов. Мир был бы средневековым. И единственное, к чему стремились бы люди - убивать друг друга как можно эффективнее. Может, всё-таки лучше тратить деньги на космос и исследование свойств материи?
Не понятно. Они объединяются, чтобы построить свой коллайдер в Сибири или чтобы совместно работать над европейским? Зачем мы вообще в это ввязались? Внедрим наши технологии в коллайдер, они их украдут, введут санкции и закроют нам доступ. Жизнь ничему не учит, про Мистрали и иное г.. уже забыли. Нам не позволят пользоваться коллайдером.
Вадим Монахов, а вы думаете в средние века жилось хуже? Почитайте, какая вода текла в реках, какие рыбы водились, сколько было лесов и дичи и каким воздухом люди дышали, а потом посмотрите чем дышат китайцы да и все мы и почему при проведении саммитов в Пекине запрещают работать заводам... Зато вторая экономика мира! Интересно, почём там скоро будет воздух в баллонах, воду из бутылок уже пьёт весь мир, а совсем недавно, в 50-е 20-го века я пил из реки, наклоняясь через борт лодки и никаких последствий! Человек идёт по планете оставляя позади пустыни и свалки в том числе и из телевизоров, смартфонов и компьютеров.
Вадим Монахов, исследование космоса - это, конечно, хорошо, но войны и убийства по-прежнему остаются самым сильным фактором развития человечества. А всё потому, что желание выжить сильно мотивирует людей на результативную работу. Первые ракеты появились благодаря войне и только потом ей нашли применение в космосе. Высокоскоростная передача данных также в первую очередь была нужна в армии. А вот как обеспечить развитие науки в мирное время - это вопрос. Можно огромные деньги спустить, но если нет цели, нет ответственности, нет стимула, то все эти деньги осядут в карманах лжеученых и чиновников, т.к. результат работы особо никому и не нужен.
Коллайдер в Новосибирске начинает работу, а коллайдер в Дубне планируется ввести в работу в 2023 году. Несомненно, надо объединить усилия и запустить в работу оба коллайдера. Это инструмент, другое дело, что к работе нельзя подходить со старыми шаблонами. Получить пару протон – антипротон, нейтрон – антинейтрон при столкновении электронов и позитронов практически невозможно, получить энергию эквивалентную этим частицам можно сколько угодно раз.
Получить следы новой физики, которая дополнит стандартную модель, задача, которая ведёт физику по проторенной дороге в тот же тупик. Исследователям надо не дополнять стандартную модель, а от неё отказаться. Если кто – то думает, что может получить при столкновении электрона и позитрона пару протон – антипротон, достаточно только набрать кинетическую энергию исходных частиц, то глубоко в этом ошибается.
Протон и антипротон отличаются только частицами: протон содержит на один позитрон и нейтрино больше, а антипротон содержит на один электрон и антинейтрино больше чем протон. Нейтрон от антинейтрона совершенно не чем не отличаются. Протон состоит из 918 фотонов, позитрона, нейтрино. Антипротон состоит из 918 фотонов, электрона, антинейтрино. На коллайдерах отказались от столкновения протонов с антипротонами, потому, что результаты столкновений одинаковые. Нейтрон и антинейтрон состоят из 919 фотонов.
Фотон состоит из электрона, антинейтрино, позитрона, нейтрино, где заряды и массы скомпенсированы спинами. Положительно заряженный мюон состоит из 102 фотонов, позитрона, нейтрино. Отрицательно заряженный мюон состоит из 102 фотонов, электрона, антинейтрино. Нуклоны состоят из 9 мюонов. Так называемый, тау – лептон состоит из 17 мюонов, то есть два нуклона без одного мюона. Поэтому не удивительно, что магнитный момент мюона отличается от расчётного магнитного момента.
Суок, места то там много, да вот есть ли на этом месте то, что было там в средние века? Когда бурлаки заключали контракты с купцами на проводку баржи, то в них была одна забавная фраза: "...И чтобы не кормить одной осетриной, а давать и мясо...". Я ещё видел замороженную белугу без головы, которая торчала из кузова полуторки въезжавшей во двор гастронома на Измайловском проспекте 16/30, перекосив её на один борт. Мои дети - уже нет, а внук - даже не знает о существовании такой рыбы. И вообще, я не думаю, что свечи и гусиное перо с чернильницей были большой помехой для Пушкина и если бы он имел современные гад же ты, то написал бы больше и лучше.
Игорь Ивакин, вы меня извините, но бОльшей чуши я давно не читывала! Размечтаться о жизни в средние века... ну и ну! Вам что же, нужно перечислить недостатки прошлых веков? Потому что экология - это одно, а та жизнь в целом - это уже совершенно другое! Войны, крепостное право, короткий век жизни у всех слоев населения, болезни, от которых не было ни лекарств, ни знаний, как их лечить! Или вы "записали" себя на проживание в царских палатах, что ли? Так там тоже были сплошные братоубийства и беззаконие! А прав был тот, у которого богатства было больше! Короче, понятия не имею, что вы там нашли райского и мечтательного?
Суок, "...времена не выбирают, в них живут и умирают..." То-то я смотрю, что сейчас сплошное равенство и справедливость восторжествовали! И если украл миллиард и получил 4,5 года колонии общего режима, то за кражу 1000 рублей получишь в миллион раз меньше... И войн на планете больше нет... Почитаешь Вас и подумаешь - как это человечество выжило и в первобытно-общинном строе, и при рабовладельческом и в мраке средневековья: по Вам, так давно должно бы уже вымереть, но вот почему-то докатилось до "вершины цивилизации" - олигархического капитализма, напрочь забывшего, что в гробу карманов нет и хапающего, хапающего без удержу и держащего в рабстве 90% населения... "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак".
- "...времена не выбирают, в них живут и умирают..." -
Игорь Ивакин, вот вы и ответили себе самому! И заметьте, это не я размечталась о жизни в Средневековье, а вы! )))))))) И еще, войны, как вы правильно заметили, идут НА ПЛАНЕТЕ , но не в нашей стране, поэтому здесь вы тоже пальцем в небо попадаете! А я как раз-таки говорила о жизни в средневековой России, о которой вы так восторженно размечтались! Поэтому ваши упреки в мой адрес как-то мимо проходят! Уж извините!
Правильно..... Хватит таскать каштаны из огня для европейских "друзей"..... Пора и у себя строить такие научные объекты, дабы проводить исследования (о том, что завтра это может принести практическую пользу, в комментариях написано и без меня).... Только бы все не испортили "специалисты по распределения финансов", которые на беду, опять запели свою песню, что "непроцентные (не приносящие прибыли) расходы вредны для экономики", призывая свернуть все, по их мнению, ненужные расходы, да направить на "нужные" (рекапитализацию банков)
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